18 juin 2021 à 07h01 par Philippe

Vivo dévoile le V21 5G

La série V de vivo débarque en France avec le V21 5G. Ce modèle se distingue par son appareil photo à selfies de 44 mégapixels qui s'appuie sur un système de stabilisation optique de l'image.

En effet, le V21 5G est doté d'une caméra frontale de 44 mégapixels avec OIS (stabilisation optique de l'image) qui, associée à la stabilisation électronique de l'image (EIS), au mode portrait de nuit, ainsi qu'à l'autofocus et à un système de projecteurs LED frontaux. Il est également équipé d'un appareil photo arrière avec OIS (stabilisation optique) de 64 mégapixels, qui s'appuie sur un ensemble d'appareils photo secondaires (8+2 Mpx)qui permettent de réaliser des prises de vue ultra grand-angle et plus complexes, ainsi que des macrophotographies. Le smartphone dispose également d'ajouts logiciels créatifs, tels que l'option Double vue qui enregistre des vidéos des deux côtés du smartphone. Les vidéos peuvent être filmées en 4K.

Le V21 5G embarque un écran E3 de 6.44 pouces AMOLED FullView Display avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 90Hz. La face arrière du téléphone est complétée par un verre antireflet en deux couleurs : Bleu flamboyant et Bleu nuit.

Ce smartphone 5G est alimenté par le processeur MediaTek Dimensity 800U de 2,4 GHz. Sa mémoire interne est de 128 GO et sa mémoire RAM est de 8 GO.

La batterie a une capacité de 4000 Mah. Grâce à la technologie 33W FlashCharge, la batterie se recharge à 63% en 30 minutes. Le téléphone mesure 159.7 x 73.9 x 7.3 mm et pèse 176 grammes

Le V21 5G est disponible au prix de vente de 419€.