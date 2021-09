07 septembre 2021 à 01h24 par Philippe | 07 septembre 2021 à 06h26

vivo est en tête des livraisons de smartphones 5G en Asie-Pacifique au deuxième trimestre 2021

vivo est arrivé en tête des expéditions de smartphones 5G en Asie-Pacifique au deuxième trimestre 2021, selon Strategy Analytics1. Il s'agit de la première fois que vivo prend la première place des expéditions 5G en Asie-Pacifique au cours d'un seul trimestre. La marque enregistre une expédition 5G sur cinq dans la région, ce qui correspond à une croissance annuelle des expéditions de 215 %.

Plus tôt cette année, Strategy Analytics a noté que vivo était devenu le deuxième fournisseur de smartphones 5G à avoir la croissance la plus rapide au monde, et ayant maintenu sa forte dynamique tout au long du premier trimestre de 2021.

Rappelons également que selon une récente étude IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, le fabricant chinois vivo s'est classé premier sur le marché chinois des smartphones avec une part de marché de 23,5 % au deuxième trimestre 2021. Les chiffres des instituts d'études de marché indiquent également que vivo est en tête du marché chinois des smartphones depuis le premier trimestre 2021.

Au niveau mondial, vivo est resté dans le top 5 du marché des smartphones avec une part de marché totale de 10,1 % au deuxième trimestre 2021, en hausse de 33,7 % par rapport à l'année précédente, selon IDC.

Le fabricant de smartphones a débarqué en octobre 2020 en France, en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Espagne et au Royaume-Uni. En 2021, vivo a continué son expansion en Roumanie, en République tchèque, en Serbie et en Autriche.