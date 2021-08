24 août 2021 à 01h13 par Philippe

Le vivo Y52 5G est désormais disponible en France

Le vivo Y52 5G dispose d'un écran FHD+ de 6,58 pouces. Sa batterie de 5000 mAh est compatible avec la charge rapide de 18W. Ce modèle est d'un double emplacement pour carte Sim Nano, d'une prise casque de 3,5 mm. Il mesure 163,95 x 75,30 x 8,50 mm et 193 grammes.

Ce modèle fonctionne sous le système d'exploitation, Funtouch OS 11,1. La mémoire RAM est de 4 Go et sa mémoire interne de 128 Go de stockage est extensible via une carte mémoire. Le Y52 5G dispose d'un système de caméra arrière à triple objectif, équipé d'une caméra principale de 48 mégapixels avec autofocus ainsi que d'un objectif Macro de 2 mégapixels et d'un objectif Bokeh de 2 mégapixels. La configuration de l'appareil photo est complétée par une caméra selfie de 8 Mpx.

Disponible en bleu irisé et noir graphite, le vivo Y52 5G est commercialisé au prix de 269€ chez Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount et SFR Auchan.