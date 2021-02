18 février 2021 à 05h00 par Philippe

Voici le classement des meilleurs éditeurs d'apps de 2021

La société d'analyse et de données mobiles App Annie qui accompagne les marques et les éditeurs dans la création d'expériences mobiles, vient de dévoiler les lauréats de son Top Publisher Award qui reconnait chaque année les entreprises mobiles les plus performantes dans le monde.

En 2020, les consommateurs ont compté davantage sur leurs appareils mobiles pour interagir, jouer et s'évader. Le Top Publisher Award reflète véritablement les dernières tendances avec les éditeurs de jeux mobiles et de d'applications de streaming qui trustent les premières places.

Dans la région Europe - Moyen-Orient - Afrique l'entreprise française Videndi se classe 15ème parmi les 30 meilleurs éditeurs. L'éditeur français Ubisoft se classe 16ème parmi les 30 meilleurs éditeurs de jeux dans le monde. En effet, en 2020 face au succès de certains jeux, les éditeurs ont connu une croissance phénoménale. Lilith (n° 12), Roblox (n° 19), Moon Active (n° 23) et Scopely (n° 28) ont tous progressé de plus de dix places. Ces titres comprennent respectivement Rise of Kingdoms, ROBLOX, Coin Master et MARVEL Strike Force. Les consommateurs étant avides d'interactions sociales, les jeux intégrant des éléments sociaux tels que Roblox, ont gagné en popularité.

Avec les restrictions sanitaires, les consommateurs ont passé plus de temps sur le streaming. Amazon (n°38) a enregistré une forte augmentation des recettes provenant des dépenses des consommateurs sur les applications des populaires services de streaming Twitch et Amazon Prime Video. Disney (22e) a également progressé de neuf rangs grâce à l'introduction de Disney+ sur un grand nombre de marchés dans le monde.

Les sociétés chinoises Tencent (n°1) et NetEase (n°2) conservent, pour la quatrième année consécutive, leurs premières places avec leurs titres Battle Royale à succès, Game For Peace et Knives Out. Playrix(#3) qui a fait un bond de quatre places pour se positionner numéro 3 avec les jeux casual puzzle tels que Gardenscapes - New Acres et Fishdom : Deep Dive.

Les éditeurs basés en Asie-Pacifique dominent la liste et représentent plus de la moitié (31) du Top 52. Les États-Unis sont le pays qui compte le plus grand nombre d'éditeurs dans le classement, soit 16, suivis de près par la Chine avec 15.