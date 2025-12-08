08 décembre 2025 à 00h00 par Philippe

Vos conversations RCS professionnelles ne seront plus privées , Android donne accès aux conversations des salariés

Google déploie RCS Archival, une nouvelle solution permettant aux entreprises de conserver tous les messages échangés sur les smartphones Android utilisés à titre professionnel. Conçu d’abord pour les États-Unis, où les lois d’accès à l’information et les procédures judiciaires exigent la conservation des communications internes, ce système permet aux organisations de consulter l’intégralité des échanges RCS, SMS et MMS transitant par un appareil professionnel. Les messages modifiés ou supprimés sont eux aussi enregistrés, et une notification informe l’employé lorsque l’archivage est actif.

Le contournement du chiffrement RCS

Jusqu’ici, le passage au protocole RCS compliquait la surveillance des communications professionnelles : le chiffrement de bout en bout empêchait les opérateurs et les entreprises d’accéder au contenu des messages. Google contourne désormais cette limite en enregistrant directement les conversations sur l’appareil lui-même, là où elles sont déjà déchiffrées. Cette approche se veut une extension logique des systèmes d’archivage déjà utilisés pour les e-mails professionnels, particulièrement dans les secteurs réglementés.

Une fonction déjà active sur les Pixel et bientôt sur d’autres smartphones

RCS Archival est d’abord déployé sur les terminaux Pixel, mais Google prévoit d’étendre la compatibilité à d’autres appareils Android. Qu’il s’agisse de Google Messages ou d’applications tierces compatibles RCS, toutes les conversations échangées via un téléphone contrôlé par l’entreprise peuvent être stockées et mises à disposition des équipes informatiques ou juridiques. Pour les salariés dotés d’un téléphone professionnel, cela signifie que leurs messages ne sont plus privés par défaut.

Un cadre français incompatible avec l’outil

Si cette fonctionnalité est adaptée aux règles américaines, elle entre en contradiction avec le droit français. Depuis la jurisprudence Nikon, un employeur ne peut consulter les messages identifiés comme personnels, même lorsqu’ils transitent par un appareil professionnel. La CNIL rappelle également que la surveillance doit être proportionnée et justifiée, interdisant l’archivage massif du contenu des conversations. En France, seules les métadonnées dates, heures ou volumes d’échanges peuvent être enregistrées de manière systématique.

Une frontière privé/professionnel toujours plus floue

L’arrivée de RCS Archival remet en cause l’usage personnel, souvent courant, des téléphones fournis par les entreprises. La Cour de cassation considère que tout message envoyé depuis un téléphone professionnel est présumé professionnel sauf mention explicite. Pour préserver leur vie privée, les salariés doivent donc signaler clairement leurs échanges comme « personnel » ou « privé ». Sans cette précaution, l’employeur pourrait légitimement consulter les messages archivés en cas de litige ou de procédure interne.

Les salariés poussés vers d’autres moyens de communication

Face à cette transparence accrue, beaucoup pourraient se tourner vers des messageries indépendantes comme WhatsApp ou Signal, perçues comme plus sécurisées pour les échanges personnels. Google assure que RCS Archival n’affecte pas les téléphones personnels, mais l’équilibre entre conformité réglementaire et protection de la vie privée suscite déjà de vives inquiétudes. L’usage du téléphone professionnel, jadis perçu comme un espace semi-privé, pourrait être profondément bouleversé.