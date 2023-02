28 février 2023 à 00h15 par Philippe

Votre compte retraite depuis une application mobile

A l'heure où la question de la réforme sur le régime des Retraites et notamment l’âge de départ à la Retraite est au coeur de l’actualité, l’Union des Retraites, qui est l’organisme regroupant la totalité des caisses de retraite, a développé une application mobile iOS et Android afin de vous informer sur vos droits à la retraite. Que vous soyez retraité, futur retraité ou actif, cette application vous offre un accès simple, rapide et sécurisé à toutes vos informations retraite.

Si vous êtes un actif, l’application et le service en ligne intègrent un simulateur qui vous permet d’effectuer le calcul en toute simplicité, à condition de disposer de toutes les informations demandées. Elle permet pour les actifs de visualiser sa carrière, quelles que soient les activités (fonctionnaire, salarié, indépendant...), et vos droits à la retraite (nombre trimestres et de points cotisés). Vous pouvez simuler votre retraite à partir de la réglementation actuelle et demander votre retraite pour l'ensemble de vos activités. L'application donne accès aux coordonnées des régimes auxquels vous avez cotisés dans votre carrière. Il est aussi possible de consulter de nombreux contenus pour vous aider à mieux comprendre les droits à la retraite que vous avez acquis.

Si vous êtes retraité, l'application vous aide à connaître la date du prochain versement de votre retraite. Elle permet de consulter et télécharger les attestations fiscales des deux dernières années. Des contenus sont également disponibles pour vous aider à mieux comprendre votre retraite.

L'application propose également des actualités sur la retraite dans le système actuel et sur les changements à venir.

Pour se connecter sur Mon compte retraite, il suffit d'insérer vos identifiants ou de créer votre compte si vous ne l’avez pas déjà fait sur le site internet www.info-retraite.fr. L’application offre également la possibilité de vous connecter via le bouton FranceConnect.