22 mai 2024 à 00h15 par La rédaction | 22 mai 2024 à 10h01

Votre iPhone hanté par des photos supprimées ? iOS 17.5.1 est la solution

Apple vient de publier iOS 17.5.1, une mise à jour atypique pour le système d'exploitation iPhone. Bien qu'elle n'introduise aucune nouvelle fonctionnalité, cette mise à jour corrige un bug important qui pouvait entraîner la réapparition de photos corrompues dans la photothèque iCloud, même après leur suppression.

Ce problème, qualifié de "rare" par Apple, était dû à un problème de base de données. Les photos corrompues pouvaient ainsi resurgir, causant une incompréhension des utilisateurs. Cette mise à jour iOS 17.5.1 devrait régler définitivement ce souci.

En effet depuis plus d'une semaine, de nombreux utilisateurs d'iPhone ont signalé ce problème fâcheux sur la dernière version d'iOS, 17.5 car des photos supprimées, parfois il y a plusieurs années, réapparaissaient subitement dans la photothèque.

Ces photos fantômes ne se contentent pas de hanter l'album "Supprimés récemment", mais s'incrustent directement parmi les clichés les plus récents, comme si elles n'avaient jamais quitté l'appareil.

Contrairement aux apparences, ces photos n'étaient pas perdues pour toujours. Il faut savoir lorsqu'une photo est supprimée, elle n'est pas immédiatement effacée du stockage de l'appareil. Au lieu de cela, elle est transférée vers un album spécial nommé "Récemment supprimées", où elle reste disponible pendant 30 jours avant d'être définitivement supprimée.

Apple conserve-t-il vraiment les photos supprimées ?

Officiellement, non, Apple ne conserve pas les photos supprimées de votre iPhone ou iPad. Lorsque vous supprimez une photo, elle est donc obligatoirement envoyée dans un album "Supprimés récemment" où elle reste accessible pendant 30 jours. Après cette période, la photo est définitivement supprimée de l'appareil et des serveurs d'Apple.

Malgré la rapidité de sa réaction pour corriger le bug, Apple n'a pas fourni de détails sur les causes de la persistance des photos supprimées. Cependant, en raison du fonctionnement du stockage, il est possible que des fragments de photos supprimées subsistent sur les serveurs d'Apple, même après les 30 jours. Ces fragments sont inaccessibles et ne peuvent pas être lus, mais ils ne sont pas non plus définitivement supprimés.