18 août 2022 à 00h15 par Philippe

Votre iPhone va bientôt afficher encore plus de publicités

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad, Apple est en train de mettre en place un nouveau modèle publicitaire sur son App Store.

A en croire les dernières révélations de l'agence de presse Bloomberg, les développeurs d'applications peuvent faire la promotion de leurs applications sur la page de recherche moyennant finances. Apple serait d'ailleurs en passe d'étendre les publicités à un champ plus large sur Plans, dans le but d'intégrer des publicités dans l'application. Cette nouvelle stratégie se rapproche de celle déjà employée par Google sur Maps.

La marque à la pomme envisagerait même de l'étendre à d'autres de ses app, notamment Podcasts, et Books. En effet, des tests seraient menés depuis peu, dans Apple Plans, avec l'affichage de publicités sous forme de recommandations géolocalisées pour des restaurants ou les boutiques de la marque situés à proximité des zones visitées.

Apple est convaincu que sa base installée de millions d'utilisateurs peut lui rapporter gros face à un secteur de la diffusion de publicités qui est en perte de vitesse. Il se pourrait également qu'Apple ajoute des publicités sur son service de streaming Apple TV Plus. Ainsi, Apple pourrait introduire une formule d'abonnement à prix réduit financé par la publicité à l'instar de Disney Plus et Netflix.

Il est donc logique qu'Apple compte miser sur cette activité afin d'accroitre ses résultats. Il faut savoir également que depuis la mise à jour des règles concernant la confidentialité des utilisateurs, il est devenu très difficile pour les spécialistes du marketing de collecter des données auprès des internautes et de leur proposer des publicités personnalisées. Meta (Messenger, WhatsApp, Instagram) et Twitter ont d'ailleurs perdu des milliards de dollars à cause des mesures de confidentialité renforcées.

Selon Todd Teresi, vice-président de la branche publicitaire d'Apple, les publicités ont rapporté quatre milliards de dollars par an au géant américain ; Un chiffre qu'Apple aimerait faire grimper jusqu'à dix milliards. La firme pourrait être ainsi tentée de rattraper les géants du secteur tels que Meta ou Alphabet qui regroupe YouTube, GMail et Google Ads.