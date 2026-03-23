23 mars 2026 à 00h00 par La rédaction

Votre numéro de téléphone mobile, est-il devenu trop exposé ?

Longtemps considéré comme un simple moyen de contact, le numéro de téléphone mobile s’impose désormais comme l’un des éléments les plus sensibles de l’identité numérique. À mesure que les usages se multiplient et que la frontière entre vie personnelle et professionnelle s’estompe, partager son « 06 » n’a plus rien d’anodin. Une étude menée par Onoff en partenariat avec OpinionWay met en lumière une prise de conscience massive : 41 % des Français déclarent avoir déjà regretté d’avoir communiqué leur numéro personnel.

Une donnée devenue stratégique… et vulnérable

Dans un environnement où le smartphone concentre communications, données personnelles et activités quotidiennes, le numéro de téléphone agit comme une clé d’accès universelle. Il est utilisé pour s’identifier sur de nombreux services, recevoir des codes de sécurité ou encore être contacté dans des contextes variés.

Mais cette centralité a un revers. L’étude révèle une forme de fragilité croissante : près d’un Français sur deux estime avoir trop exposé son numéro, s’exposant à des sollicitations indésirables, voire à des atteintes plus sérieuses à sa vie privée.

Une fracture générationnelle et genrée marquée

Tous les publics ne sont pas touchés de la même manière. Les plus jeunes apparaissent particulièrement exposés. Chez les 18-24 ans, 56 % disent regretter d’avoir partagé leur numéro, un chiffre qui reste élevé chez les 25-34 ans (52 %). Cette génération, ultra-connectée, multiplie les interactions numériques, ce qui accroît mécaniquement les situations à risque.

Les femmes, de leur côté, déclarent davantage subir les conséquences de cette exposition : 46 % d’entre elles regrettent d’avoir communiqué leur numéro, contre 35 % des hommes. Une différence qui souligne une sensibilité accrue aux sollicitations non désirées et aux usages intrusifs.

Le second numéro, une réponse qui s’impose

Face à cette réalité, une très large majorité de Français (94 %) identifie désormais au moins une situation dans laquelle disposer d’un second numéro serait utile. Cette tendance traduit une évolution des comportements : protéger son numéro principal devient une stratégie assumée.

Plusieurs usages se détachent nettement :

Séparer vie professionnelle et personnelle (53 %) : un besoin particulièrement fort chez les actifs de 25 à 49 ans, soucieux de préserver leur équilibre.

Sécuriser les transactions en ligne (26 %) : notamment sur des plateformes de vente entre particuliers comme Vinted ou Leboncoin, où les échanges avec des inconnus sont fréquents.

Faciliter les communications à l’international (20 %) : un usage qui grimpe à 45 % chez les plus jeunes, habitués à évoluer dans des environnements sans frontières.

Préserver son anonymat dans les rencontres (14 %) : un besoin davantage exprimé par les hommes que par les femmes.

Une mutation des usages numériques

Pour Taïg Khris, fondateur et dirigeant d’Onoff, cette évolution dépasse largement la question du confort : il s’agit désormais d’un enjeu de protection. Le numéro secondaire s’impose progressivement comme un outil de cloisonnement, permettant de reprendre le contrôle sur ses interactions.

Cette tendance s’inscrit dans un mouvement plus large de gestion de l’identité numérique. À l’heure où chaque donnée personnelle peut être exploitée, le numéro de téléphone apparaît comme un point d’entrée critique qu’il devient nécessaire de sécuriser.

Une prise de conscience collective

Réalisée en janvier 2026 auprès de 1 049 personnes représentatives de la population française adulte, l’étude met en évidence une transformation profonde des mentalités. Le réflexe de partager son numéro sans précaution appartient de plus en plus au passé.

Désormais, protéger son « 06 » revient à protéger une partie essentielle de sa vie privée. Et dans un monde où l’hyperconnexion est devenue la norme, cette vigilance pourrait bien devenir un nouveau standard.

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