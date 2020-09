21 septembre 2020 à 07h00 par Philippe

Vous recherchez un téléphone reconditionné ?

Crédit Photo : Cadaoz

Les smartphones reconditionnés semble avoir le vent en poupe. Alors que les nouveaux modèles rivalisent de technologies sur le marché de la téléphonie, celui des smartphones recyclés et remis à neuf ne cesse de progresser. Les Français sont en effet de plus en plus nombreux à faire l'acquisition d'un smartphone reconditionné et sont également prêts à investir davantage dans ce type de produit.

Un marché plus structuré, des produits satisfaisants, des garanties plus longues et pour certaines semblables à celles des téléphones neufs… autant de facteurs appréciés des consommateurs qui contribuent à renforcer leur confiance dans les smartphones reconditionnés.

C'est d'ailleurs le cas pour la marque Cadaoz qui a vu le jour à Dinan en Bretagne, elle propose des iPhone et autres smartphones reconditionnés. Les téléphones passent par 72 tests avec 45 points de contrôle. La marque suit les normes industrielles européennes et elle utilise des pièces détachées d'origine afin de garantir une qualité aux mêmes exigences que celles du constructeur. Pour la réparation et la rénovation des smartphones, Cadaoz s'est adossé à l'expertise industrielle de Cordon Electronics, qui possède 30 ans de savoir-faire.

Au niveau des données du précédent utilisateur, la société procède à la suppression définitive des informations que contient le téléphone. Cette opération préserve la vie privée du précédent utilisateur. Elle est réalisée conformément à la réglementation RGPD, c'est-à-dire sans consultation ni archivage des données. Chaque effacement est par ailleurs garanti par le biais d'un certificat. Les données sont effacées de manière sécurisée grâce à un logiciel certifié. En complément, Cadaoz offre une carte permettant de transférer simplement les données depuis l'ancien téléphone.

14 jours pour tester

La société bretonne s'engage à tester les smartphones et à les remettre en état. Elle offre une garantie de douze mois sur tous les smartphones. De plus, le client peut aussi compter sur le service après-vente en cas de question ou de problème. Autre avantage, si le client n'est pas satisfait de son achat, il a 14 jours pour le retourner pour être remboursé.

Le reconditionnement intègre notamment le diagnostic du smartphone, la réparation si nécessaire, le nettoyage, l'effacement des données personnelles et la mise à jour du logiciel. Ces smartphones peuvent également avoir différentes traces d'utilisation, précisées dans les " grades esthétiques ". Ainsi, on retrouve trois grades comme " Excellence " qui met en avant des téléphones comme neufs. Il y a aussi le grade " Performance " où les portables se trouvent en très bon état. Enfin, il y a le grade " Basic " où les smartphones sont en bon état.

Il faut aussi savoir que Cadaoz est engagé dans la lutte contre le gaspillage et le gâchis électronique et se positionne comme le reconditionneur premium sur le marché du reconditionné. Les ateliers dinannais sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 depuis près de 20 ans. La certification 9001 est une démarche qualité permettant de développer la performance interne en s'appuyant sur l'implication et la montée en compétences du personnel. Cette norme permet de suivre les performances environnement en s'assurant que les impacts sur l'environnement sont réduits ou maîtrisés.

Pour trouver les smartphones reconditionnés provenant de cette marque bretonne, il vous suffit simplement de vous rendre sur le site Cadaoz Shop afin de découvrir les nombreux choix de smartphones.