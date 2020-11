27 novembre 2020 à 06h00 par Philippe

Voxlov, une application pour être d'abord séduit par la voix

Crédit Photo : iTunes

La majorité des applications se concentrent principalement sur l'apparence physique mais la voix a toujours été un facteur clé dans le choix des partenaires sexuels et amoureux. L'objectif principal de l'application Voxlov est d'aider les célibataires à retrouver une sensation et une expérience de rencontre plus proche du réel.

Dans Voxlov, le célibataire doit écouter une capsule audio avant de découvrir les photos de son crush. Ce sont des réponses de 5 secondes à des questions précises. Si une voix vous séduit alors il est possible d'accéder à la photo pour engager la conversation.

Cette application s'adresse aux personnes de 18 à 50 ans (hétéro, bi, homosexuels) qui cherchent des rencontres sérieuses ou juste pour un soir.

L'application est disponible sur l'App Store.