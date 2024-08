14 août 2024 à 00h00 par La rédaction

Voyage : comment rester connecté dans de nombreux pays dans le monde sans se ruiner grâce à ces astuces

Les Français pourraient dépenser plus de 13 310 € par gigaoctet de données en voyage. Voici comment éviter de telles dépenses Le hors-forfait peut ruiner vos vacances : voici comment l'éviter.

En effet, les Français pourraient dépenser plus de 13 310 € pour seulement 1 Go de données mobiles en voyage, selon la dernière étude de Saily qui a analysé les principaux opérateurs de télécommunications en France en juillet 2024. L'équipe a examiné les tarifs annoncés sur leurs sites web et accessibles à tous les usagers, sans tenir compte des offres spéciales.

Les prix affichés en ligne début juillet 2024 montrent que certains des plus grands opérateurs de télécommunications en France peuvent facturer aux clients jusqu'à 13,31 € par mégaoctet lorsqu'ils voyagent hors de France vers des destinations telles que le Canada, le Japon, la Turquie, les États-Unis et la Corée du Sud. Cela représente un montant stupéfiant de 13 310 euros par gigaoctet en frais d'itinérance.

"L'itinérance peut être très coûteuse, et la plupart des opérateurs proposent des forfaits et des solutions alternatives pour aider leurs clients à éviter de tels frais. Cependant, les utilisateurs oublient parfois de s'en occuper avant leur voyage, ce qui entraîne des frais considérables, comme la fameuse facture de 12 500 € d'un ministre écossais", explique Vykintas Maknickas, responsable de la stratégie produit chez Nord Security, les créateurs de Saily.

Pourquoi l'itinérance est-elle si coûteuse ?

L'itinérance, c'est-à-dire le fait d'utiliser son téléphone portable en dehors de la portée de son réseau d'origine et de se connecter à un autre réseau cellulaire disponible, est coûteuse pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, il y a les frais inter-opérateurs, ce qui signifie que l'opérateur national doit payer l'opérateur étranger pour l'utilisation de son réseau. Ces frais étant élevés, ils sont souvent répercutés sur le consommateur, à moins que celui-ci n'ait souscrit un forfait spécial à l'avance.

L'infrastructure est un autre élément onéreux. Lorsque les abonnés sont en itinérance, ils louent l'accès à l'infrastructure d'une autre entreprise, d'où le coût supplémentaire.

Il convient de noter que divers efforts internationaux ont été déployés dans de nombreuses régions pour réduire les frais d'itinérance. L'Union européenne, par exemple, a lancé l'initiative "Roam Like at Home", qui a permis de réduire considérablement les coûts pour les utilisateurs de la région. Cependant, de nombreux consommateurs dans le monde restent confrontés à des frais d'itinérance élevés en raison du coût général de la technologie.

"Nous avons également tendance à sous-estimer la quantité de données que nous utilisons. Par exemple, regarder une vidéo de cinq minutes en Full HD (1080p) consommerait environ 250 Mo de données, et écouter une chanson en streaming pourrait consommer jusqu'à 7,5 Mo, en fonction de sa longueur et de sa qualité. Donc, en théorie, écouter une chanson pourrait vous coûter environ 12,94 euros en frais d'itinérance, ce qui est beaucoup", explique Vykintas Maknickas.

Les frais d'itinérance dans d'autres pays

En ce qui concerne les frais d'itinérance dans d'autres pays, la situation n'est guère meilleure. Si l'initiative européenne "Roam Like at Home" a rendu l'itinérance plus abordable au sein de l'UE, les Européens peuvent également être confrontés à des coûts élevés lorsqu'ils voyagent plus loin. Par exemple, un fournisseur allemand facture 12,29€ par mégaoctet pour des destinations telles que les États-Unis, la Corée du Sud, la Turquie et le Canada. Cela peut représenter plus de 12 000 € pour un gigaoctet.

Comment rester connecté en voyage

Pour économiser de l'argent pendant vos voyages, voici quelques solutions :

1. Procurez-vous une eSIM. Les services eSIM sont un outil très pratique et abordable pour les voyageurs, avec des tarifs à partir de 1,84€ par Go.

2. Explorez différentes options. Faites des recherches avant votre voyage et choisissez le service ou le forfait qui répondra le mieux à vos besoins. De plus, pour éviter les imprévus de dernière minute, assurez-vous que votre téléphone prend en charge la technologie eSIM, si vous décidez d'en utiliser une, et installez celle-ci avant votre départ si possible. Envisagez d'autres options au cas où les choses ne se passeraient pas comme prévu.

3. Limitez les applications qui utilisent vos données. Certaines applications peuvent consommer beaucoup de données simplement en fonctionnant en arrière-plan. Évaluez si vous avez vraiment besoin de toutes vos applications en voyage et désactivez ou supprimez celles dont vous n'avez pas besoin.

4. Pensez à vérifier que votre opérateur intègre dans votre formule le pays dans lequel vous voyagez. A titre d'exemple, Free et RED de SFR sont deux opérateurs mobiles français actuellement qui proposent des offres d'itinérance internationale à 19.99 € par mois à bas prix. Leurs abonnés peuvent ainsi de rester connectés lors de leurs voyages à l'étranger avec 35 Go en itinérance. Attention, si vous dépassez ce quota les frais sont très onéreux. Pour cela, il est important de vérifier quotidiennement la quantité de Gigas utilisés via leurs applications.