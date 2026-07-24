24 juillet 2026 à 00h00 par La rédaction

Voyages à l'étranger : Bouygues Telecom passe à la vitesse supérieure avec son eSIM internationale grâce à Havas Voyages

À l'heure où rester connecté est devenu une composante essentielle du voyage, Bouygues Telecom renforce sa présence sur le marché de la connectivité internationale. L'opérateur annonce le déploiement à l'échelle nationale de son partenariat avec Havas Voyages et Auchan Voyages afin de proposer sa solution InternationalSIM dans près de 200 agences en France. L'objectif est de permettre aux voyageurs d'acquérir une eSIM de données dès la préparation de leur séjour et de bénéficier d'une connexion mobile opérationnelle dès leur arrivée à destination, sans avoir à remplacer leur carte SIM principale.

Cette initiative illustre l'évolution des habitudes des voyageurs, de plus en plus nombreux à rechercher des solutions simples pour accéder à Internet à l'étranger tout en évitant les coûts parfois élevés liés à l'itinérance internationale.

Une eSIM prête à l'emploi dans plus de 200 destinations

Lancée par Bouygues Telecom en 2025, InternationalSIM repose sur la technologie eSIM, désormais compatible avec une grande partie des smartphones récents. Cette carte SIM dématérialisée permet de télécharger un forfait de données directement sur l'appareil, sans manipulation physique ni remplacement de la carte SIM utilisée au quotidien.

La solution offre un accès à Internet dans plus de 200 destinations à travers le monde. Une fois activée, elle devient automatiquement opérationnelle dès l'arrivée dans le pays choisi. Les utilisateurs conservent ainsi leur numéro de téléphone habituel tout en profitant d'un forfait de données local ou international, limitant le risque de frais d'itinérance imprévus.

Cette approche répond à une problématique récurrente pour les voyageurs, qui doivent souvent choisir entre les offres de roaming de leur opérateur, l'achat d'une carte SIM locale ou la recherche d'un réseau Wi-Fi public.

Acheter sa connectivité au moment de réserver son voyage

Le partenariat entre Bouygues Telecom et Havas Voyages ne se limite pas à la distribution d'une eSIM. L'idée consiste à intégrer la connectivité mobile directement dans le parcours de préparation du voyage.

Les premiers tests ont débuté en avril 2026 dans trois agences avant d'être progressivement étendus à une région entière. Après cette phase pilote, les deux partenaires généralisent désormais le dispositif dans près de 200 agences Havas Voyages et Auchan Voyages réparties sur l'ensemble du territoire.

Les conseillers de voyage disposent d'une interface développée spécifiquement pour cette collaboration. Celle-ci leur permet de présenter les différentes offres InternationalSIM et d'orienter chaque client vers le forfait le plus adapté à sa destination, à la durée de son séjour et à ses besoins en consommation de données.

En intégrant cette offre directement au moment de la réservation, les deux entreprises cherchent à simplifier les démarches des voyageurs, qui peuvent préparer leur connectivité en même temps que leur transport, leur hébergement ou leurs assurances.

Un marché de l'eSIM en pleine accélération

Cette annonce intervient alors que le marché mondial des eSIM dédiées au voyage connaît une croissance rapide. La généralisation des smartphones compatibles, combinée à la disparition progressive des cartes SIM physiques sur certains modèles, contribue à accélérer leur adoption.

Selon une étude du cabinet Kaleido Intelligence, le marché mondial des eSIM de voyage devrait enregistrer une croissance annuelle moyenne d'environ 30 % jusqu'en 2030. Cette dynamique est portée par la demande croissante de solutions numériques permettant aux voyageurs de rester connectés partout dans le monde sans contraintes techniques.

Pour les opérateurs télécoms, ce segment représente un nouveau relais de croissance. Il répond aux besoins d'une clientèle internationale, qu'il s'agisse de touristes, de voyageurs d'affaires ou de travailleurs nomades, à la recherche d'une connexion immédiate et sans formalités complexes.

Bouygues Telecom renforce sa stratégie sur les services aux voyageurs

Avec l'extension nationale de ce partenariat, Bouygues Telecom confirme son ambition de développer des services au-delà de son activité traditionnelle d'opérateur mobile. En rendant InternationalSIM accessible directement dans les agences de voyage, le groupe entend capter les besoins des clients en amont de leur départ et proposer une solution clé en main.

« Nous nous réjouissons de ce partenariat stratégique avec Havas Voyages, qui marque une nouvelle étape clé dans le développement commercial de nos solutions à destination des voyageurs "InternationalSIM by Bouygues Telecom" », souligne Thomas Luisetti, responsable des nouveaux business stratégiques à la Value Factory de Bouygues Telecom.

Cette collaboration traduit également une évolution du secteur du tourisme, où les services numériques prennent une place croissante dans la préparation des déplacements. Après les réservations en ligne, les assurances ou les services de paiement, la connectivité mobile devient désormais un élément à part entière de l'expérience de voyage.

En misant sur un réseau national de près de 200 agences et sur une solution compatible avec plus de 200 destinations, Bouygues Telecom entend renforcer sa position sur un marché en forte expansion et accompagner les voyageurs dans leurs usages numériques à l'international.