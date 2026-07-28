28 juillet 2026 à 00h00 par Philippe

Voyages : Free ajoute cinq destinations des Caraïbes à son forfait Free Max

Free Mobile poursuit l'enrichissement de son offre premium sans toucher à son tarif. L'opérateur annonce l'intégration de cinq nouvelles destinations caribéennes au sein de son forfait Free Max, permettant à ses abonnés de profiter d'un accès à Internet en illimité lors de leurs déplacements à Saint-Martin (partie néerlandaise), Bonaire, Curaçao, Saba et Saint-Eustache. Une évolution qui renforce encore les ambitions internationales de l'opérateur.

Cinq nouvelles destinations désormais incluses

Quelques mois seulement après le lancement du forfait Free Max, Free continue de faire évoluer son offre. À compter d'aujourd'hui, les abonnés actuels comme les nouveaux clients bénéficient automatiquement de l'internet mobile illimité dans cinq nouveaux territoires des Caraïbes, sans aucune démarche à effectuer ni supplément tarifaire.

Les nouvelles destinations intégrées sont :

Saint-Martin (Antilles néerlandaises)

Bonaire

Curaçao

Saba

Saint-Eustache

Avec cette mise à jour, le forfait Free Max couvre désormais plus de 140 destinations dans le monde avec un accès illimité à Internet, aussi bien en 4G qu'en 5G lorsque les réseaux locaux le permettent.

Free affirme être le seul opérateur français à proposer ces cinq destinations dans un forfait mobile incluant l'internet illimité.

Une offre pensée pour les voyageurs

L'objectif de Free est clair : simplifier les déplacements à l'étranger en supprimant les contraintes liées au roaming. Les abonnés n'ont plus besoin d'acheter une carte SIM locale, de souscrire une option internationale ou de changer de forfait avant leur départ.

Qu'ils utilisent une carte SIM classique ou une eSIM, l'accès aux données mobiles est activé automatiquement dans les destinations couvertes. Il suffit simplement de conserver l'itinérance des données activée sur son smartphone.

Cette approche vise aussi bien les voyageurs occasionnels que les professionnels amenés à se déplacer régulièrement à l'international.

Un forfait premium lancé en mars

Commercialisé depuis le mois de mars, le forfait Free Max représente l'offre mobile la plus complète de l'opérateur.

Il est proposé au tarif de 29,99 euros par mois, ou 19,99 euros par mois pour les abonnés Freebox, sans engagement.

En France métropolitaine, les abonnés profitent :

d'Internet illimité sur le réseau 5G/5G+ ;

des appels, SMS et MMS illimités ;

de l'accès aux fonctionnalités avancées de la 5G+, comme une latence réduite, une meilleure stabilité des connexions et la prise en charge de la VoNR (Voice over New Radio) sur les smartphones compatibles.

Plus de 140 destinations couvertes

L'un des principaux atouts du forfait Free Max réside dans sa couverture internationale particulièrement étendue.

En plus de l'ensemble des pays de l'Union européenne et des DOM, les abonnés peuvent utiliser leur forfait dans de nombreuses destinations populaires comme la Suisse, les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Maroc ou encore l'Algérie.

Les appels, SMS et MMS restent également illimités depuis plus de 65 destinations vers la France, tandis que depuis la métropole, les appels sont illimités vers les mobiles de plusieurs pays, notamment l'Europe, la Suisse, les États-Unis, le Canada, la Chine ou les départements d'outre-mer. Les appels vers les lignes fixes de 100 destinations sont eux aussi inclus.

Des services inclus au-delà de la connectivité

Free Max ne se limite pas à une importante enveloppe de données. L'opérateur y ajoute plusieurs services destinés à renforcer la sécurité et le confort d'utilisation.

Le forfait comprend notamment Free mVPN, présenté comme un VPN directement intégré au réseau mobile de Free. Ce service chiffre les échanges, protège la navigation sur Internet et aide à bloquer les sites frauduleux ou malveillants.

Les utilisateurs d'une montre connectée compatible bénéficient également de l'option eSIM Watch sans coût supplémentaire. Celle-ci permet d'utiliser une Apple Watch ou une montre Android compatible de manière autonome pour passer des appels, recevoir des notifications ou écouter de la musique, sans avoir à garder son smartphone à proximité.

Enfin, le forfait inclut également l'accès à Free TV, permettant de regarder les chaînes de télévision sur smartphone ou tablette.

Une montée en gamme face au forfait Free 5G+

Avec cette évolution, Free accentue la différenciation entre ses deux principales offres mobiles.

Le forfait Free 5G+, facturé 19,99 euros par mois, reste destiné au plus grand nombre avec une enveloppe de 35 Go de données utilisables à l'étranger dans plus de 115 destinations, ce qui répond aux besoins de nombreux voyageurs occasionnels.

Le forfait Free Max cible en revanche les utilisateurs les plus mobiles, ceux qui consomment beaucoup de données ou qui se rendent régulièrement dans des pays moins courants. Grâce à son Internet illimité dans plus de 140 destinations, à ses services additionnels comme Free mVPN, l'eSIM Watch et Free TV, il se positionne comme l'offre la plus complète du catalogue de Free Mobile.