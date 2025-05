17 mai 2025 à 06h55 par La rédaction

Watch Fit 4, Fit 4 Pro et Watch 5 : Huawei muscle sa gamme de montres connectées

Huawei poursuit sa stratégie ambitieuse dans le domaine des montres connectées en dévoilant une nouvelle génération de sa gamme Fit comprenant troix montres connectées.

Avec cette triple offensive – Watch Fit 4, Watch Fit 4 Pro et Watch 5 – Huawei confirme son virage stratégique vers les wearables et se positionne comme un acteur incontournable du marché. Que ce soit pour les utilisateurs à la recherche d’un modèle abordable, d’une montre de sport ultra-complète ou d’un produit luxueux, la marque chinoise semble avoir trouvé l’équation parfaite entre technologie, design et accessibilité

Ces montres, dévoilées lors d'une conférence à Berlin, ambitionnent de séduire les sportifs et les amateurs de technologies de santé, tout en maintenant un rapport qualité-prix attractif.

Huawei Watch Fit 4 : une montre légère, accessible et orientée sport

La Huawei Watch Fit 4, successeur direct de la Fit 3, conserve un design rectangulaire élégant, avec un format compact (43 x 38 x 9,5 mm) et un poids plume de seulement 27 grammes. Son écran AMOLED de 1,82 pouce affiche une définition de 408 x 480 pixels, une densité de 347 ppp et une luminosité maximale de 2000 cd/m², assurant une lisibilité correcte même en plein soleil.

Fonctionnalités sport et santé renforcées

La montre intègre l’interface HarmonyOS, compatible avec Android et iOS, et offre un ensemble de capteurs attendus sur ce type de produit : cardiofréquencemètre, oxymètre de pouls, GPS double fréquence (30 % plus précis que celui de la Watch Fit 3), altimètre barométrique, et suivi multi-sports avec plus de 100 modes d'entraînement.

Parmi les nouveautés notables, le stockage local de cartes pour les activités extérieures, une rareté dans cette gamme de prix. Elle est également étanche à 5 ATM, ce qui la rend adaptée à la natation, mais pas à la plongée sous-marine.

Autonomie solide et paiement sans contact

Grâce à une batterie de 400 mAh, Huawei promet une autonomie allant jusqu’à 7 jours en usage standard, et jusqu’à 10 jours en mode économie d’énergie. Elle dispose également d’une puce NFC pour les paiements sans contact via Quicko, une solution encore peu répandue mais fonctionnelle en France.

Prix et coloris

La Huawei Watch Fit 4 est commercialisée en noir, blanc, violet et gris, au prix compétitif de 169,99 €, ce qui en fait une option accessible pour les utilisateurs à la recherche d’une montre connectée performante sans exploser leur budget.

Huawei Watch Fit 4 Pro : inspiration Ultra, capteurs premium

La Huawei Watch Fit 4 Pro représente une montée en gamme significative, à la croisée des chemins entre la montre connectée polyvalente et l’outil d’analyse sportive avancée.

Design inspiré de l’Apple Watch Ultra

Avec un châssis en titane, un écran plat protégé par du verre saphir et un look qui n’est pas sans rappeler l’Apple Watch Ultra 2, la Fit 4 Pro adopte une esthétique robuste et premium. Elle affiche un format légèrement plus large (44,5 x 40 x 9,3 mm) que le modèle standard, tout en conservant l’écran AMOLED de 1,82 pouce à 3000 cd/m² de luminosité maximale.

Une montre pensée pour les sportifs exigeants

En plus des fonctions présentes sur la Fit 4 classique, la version Pro ajoute un électrocardiogramme (ECG) pour évaluer la santé cardiovasculaire et détecter la rigidité artérielle, un capteur de température cutanée, ainsi que des modes sportifs avancés, comme le golf, le trail ou encore la plongée légère.

La montre est également équipée d’un microphone et d’un haut-parleur, permettant de répondre aux appels directement depuis le poignet, ainsi que d’un clavier intégré pour envoyer des messages.

Un système complet et autonome

Sous HarmonyOS 4, la montre bénéficie d’une interface fluide et d’une compatibilité iOS/Android. Elle conserve une autonomie oscillant entre 7 et 10 jours, selon l’usage.

Prix et coloris

La Watch Fit 4 Pro est proposée en noir, bleu et vert, au tarif de 279,99 €, un positionnement stratégique pour un modèle aussi complet.

Huawei Watch 5 : le fleuron premium de la marque

En parallèle des modèles Fit, Huawei dévoile également la Watch 5, sa montre connectée la plus premium à ce jour. Déclinée en deux tailles (42 mm et 46 mm), elle se distingue par un design circulaire raffiné, une construction en acier inoxydable 904L ou titane aérospatial, et un écran AMOLED lumineux (3000 cd/m²), protégé par un verre saphir sphérique.

Technologies de santé et interactions avancées

La Watch 5 marque une avancée technologique avec l’intégration du système HUAWEI TruSense, qui inclut une nouvelle technologie X-TAP à capteurs multiples. Cette innovation permet de suivre la santé du bout des doigts, avec des gestes comme le "Double Slide" et le "Double Tap" pour interagir de manière intuitive.

La montre intègre une panoplie complète de capteurs santé : ECG, température corporelle, capteur de profondeur pour la plongée, suivi du sommeil, respiration, etc.

Un véritable coach personnel

Comme les Fit 4, la Watch 5 est compatible avec plus de 100 modes sportifs, dispose d’un GPS double fréquence, permet de répondre aux appels et messages, et offre une autonomie solide de plusieurs jours selon le format choisi.

Luxe et personnalisation

Elle est disponible en coloris exclusifs Vert, blanc, beige sable doré pour la version 42 mm et marro, violet, noir, argent poour la version 46 mm. La Watch 5 allie technologie de pointe et design sophistiqué, pour les utilisateurs à la recherche d’un objet à la fois utile et élégant.

Prix

La Huawei Watch 5 démarre à 449,99 €, un tarif en cohérence avec ses matériaux premium et ses fonctionnalités avancées.