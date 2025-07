04 juillet 2025 à 03h27 par La rédaction

watchOS 26 améliore l'autonomie grâce à une détection des décharges anormales pour éviter la panne de batterie sur l'Apple Watch

Crédit Photo : 9to5Mac

Apple peaufine encore un peu plus l’expérience utilisateur de son écosystème en intégrant dans watchOS 26 une nouvelle fonctionnalité dédiée à la surveillance intelligente de la batterie. À l’instar de l’iPhone, la montre connectée bénéficiera désormais d’un outil d’analyse avancée de la consommation énergétique, capable de détecter une décharge anormale et d’en informer proactivement l’utilisateur. Une manière habile de prolonger l’autonomie sans effort et d’éviter la panne sèche en fin de journée.

Une veille proactive de la batterie grâce à l’intelligence contextuelle

Jusqu’à présent, les utilisateurs d’Apple Watch devaient se contenter d’un mode économie d’énergie activable manuellement, ou suggéré lorsque la batterie descendait sous la barre des 10 %. Avec watchOS 26, Apple franchit un cap. Le système devient désormais capable de comparer votre consommation en temps réel à vos habitudes historiques, afin de détecter si la batterie se vide plus rapidement que d’ordinaire.

Si une telle anomalie est repérée, une notification apparaît sur l’écran, même si la montre affiche encore 50 % de batterie, comme l’a démontré une version bêta testée par 9to5Mac. L’alerte s’accompagne alors d’une invitation à activer immédiatement le mode économie d’énergie ou à anticiper une recharge. L’objectif est clair : éviter que la batterie ne vous lâche avant la fin de la journée, en particulier si l’usage de la montre a été plus intense (sport, navigation GPS, appels, etc.).

Une fonction testée dans la bêta… mais pensée pour le quotidien

C’est au sein de la bêta développeur de watchOS 26 que cette nouveauté a été repérée. Une version non optimisée de l’OS, plus énergivore que la normale, a permis d’illustrer en conditions réelles l’efficacité du système d’alerte. Même avec une batterie encore chargée à moitié, l’Apple Watch a été capable de reconnaître une courbe de consommation inhabituelle et de prévenir son utilisateur suffisamment tôt.

Dans un usage classique, cette alerte pourrait s’activer lors de journées particulièrement actives ou en cas d’utilisation intensive de services gourmands comme le GPS, le Bluetooth ou les capteurs cardiaques. watchOS 26 s’appuie pour cela sur une combinaison de données : historique de charge, usage des apps, capteurs, position, etc.

Anticiper plutôt que subir : la philosophie d’Apple en matière d’autonomie

Cette nouvelle alerte s’inscrit dans une démarche plus globale d’optimisation de l’autonomie sur les appareils Apple. Sur iPhone, iOS 26 intégrera également une nouvelle option baptisée « adaptative power », qui ajuste dynamiquement les performances du téléphone lorsque la batterie semble trop sollicitée. L’idée reste la même : préserver l’expérience utilisateur sans imposer de restrictions brutales, mais avec des ajustements intelligents et discrets, parfaitement intégrés au quotidien.

watchOS 26 améliore également le suivi de la consommation tout au long de la journée, ce qui permet au système d’estimer, bien à l’avance, le moment critique où la montre pourrait s’éteindre. Une manière d’éviter les mauvaises surprises, sans attendre que l’autonomie tombe en dessous des seuils critiques.

D’autres nouveautés à l’affiche de watchOS 26

Bien que moins médiatisé que iOS 26 ou macOS 26 Tahoe lors de la dernière WWDC, watchOS 26 ne manque pas d’atouts. Parmi les améliorations notables, on retrouve :

L’ouverture du Centre de contrôle aux développeurs tiers, qui pourront créer leurs propres raccourcis ou outils interactifs.

L’évolution du « Défilement intelligent », un système de widgets contextuels amélioré, désormais directement accessible depuis l’écran principal.

Ce dernier propose, grâce à des algorithmes prédictifs boostés, des suggestions adaptées à vos habitudes et à votre environnement : début d’un entraînement à la salle de sport, suivi de livraison, ou encore score d’un match en cours.

Cette approche contextualisée permet à la montre de s’adapter dynamiquement aux besoins de l’utilisateur, tout en enrichissant son interface avec des contenus pertinents.

Un déploiement prévu pour l’automne

Actuellement en bêta fermée pour les développeurs, watchOS 26 sera prochainement accessible en bêta publique. Le déploiement de la version stable est attendu pour mi-septembre, en même temps que les nouveaux iPhone et les autres mises à jour majeures du système.

Cette nouvelle fonction de gestion de batterie pourrait paraître discrète, mais elle s’annonce particulièrement utile au quotidien. Dans un monde où nos objets connectés deviennent de plus en plus essentiels, la capacité à prévenir plutôt que guérir pourrait bien devenir une norme à suivre.