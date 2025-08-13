13 août 2025 à 02h46 par La rédaction

Waze va cesser de se mettre à jour sur certains smartphones Android : ce que cela change pour les conducteurs

L’une des applications GPS les plus populaires au monde, Waze, prépare un grand ménage dans ses compatibilités logicielles. Propriété de Google depuis 2013, la célèbre application communautaire de navigation ne sera bientôt plus mise à jour sur les appareils fonctionnant avec une ancienne version d’Android. Une décision qui, si elle ne condamne pas immédiatement l’usage de Waze, risque tout de même de priver certains conducteurs de nouvelles fonctionnalités… et de poser la question de la sécurité des terminaux obsolètes.

Waze, chouchou des automobilistes français

Si Google possède deux poids lourds de la navigation : Google Maps et Waze, le second jouit d’une cote de popularité particulière en France. Les automobilistes l’apprécient pour ses alertes trafic, ses informations communautaires en temps réel… et sa manière habile de signaler les radars. En effet, l’article R413-15 du Code de la route interdit l’usage d’un appareil de détection de radars, mais Waze contourne légalement cette restriction en parlant de « zones de contrôle » plutôt que de radars fixes.

Android 10 minimum : une nouvelle barre technologique

Jusqu’ici, Waze fonctionnait sur des appareils Android à partir de la version 8.0 Oreo, sortie en 2017. La dernière version bêta, analysée par Android Authority, rehausse cette exigence : il faudra désormais Android 10 (sorti en 2019) au minimum pour installer les futures mises à jour. Concrètement, cela concerne environ 5,8 % des utilisateurs, qui utilisent encore Android 9.0 Pie ou des versions antérieures.

Les smartphones ne sont pas les seuls touchés : certaines tablettes utilisées comme GPS embarqué, ainsi que des systèmes d’infodivertissement dans des véhicules, pourraient aussi se retrouver bloqués.

Ce qui va changer (et ce qui ne changera pas)

La bonne nouvelle, c’est que Waze ne cessera pas brutalement de fonctionner sur les appareils anciens. Les cartes et les itinéraires continueront d’être mis à jour, et l’application pourra toujours signaler embouteillages, zones de contrôle ou dangers signalés par les autres utilisateurs.

En revanche, toutes les nouvelles fonctionnalités, correctifs et améliorations de performances ne seront plus disponibles. À terme, l’application pourrait devenir instable, voire incompatible, selon l’évolution du service.

Un risque de sécurité pour les appareils non mis à jour

Au-delà des limitations de Waze, cette décision rappelle un problème plus large : utiliser un appareil qui ne reçoit plus de mises à jour logicielles ou de sécurité est risqué. Les smartphones obsolètes deviennent des cibles privilégiées pour les cyberattaques, les failles de sécurité n’étant plus corrigées.

La nouvelle réglementation européenne tente de répondre à ce problème en imposant aux constructeurs de proposer au moins cinq ans de mises à jour de sécurité sur les nouveaux modèles. Certains fabricants vont même plus loin : le Fairphone 6 promet huit ans de suivi logiciel, Google et Samsung assurent entre cinq et sept ans de support, et Honor adopte une politique similaire.

Pourquoi Google agit maintenant

Maintenir la compatibilité avec de très anciennes versions d’Android a un coût élevé et freine l’innovation. En se concentrant sur les versions plus récentes, Waze pourra exploiter de nouveaux outils de développement, améliorer la stabilité et proposer des fonctions plus avancées, comme l’affichage du trajet directement sur le tableau de bord des voitures compatibles, évitant ainsi de détourner les yeux de la route.

Que faire si vous êtes concerné ?

Vérifiez votre version d’Android dans les paramètres de votre téléphone,

dans les paramètres de votre téléphone, Mettez à jour votre système si votre fabricant propose une version plus récente d’Android,

si votre fabricant propose une version plus récente d’Android, Envisagez une alternative si aucune mise à jour n’est possible : Google Maps reste compatible à partir d’Android 8.0, ou vous pouvez opter pour un nouveau smartphone plus sécurisé.