03 avril 2025 à 00h00 par La rédaction

WhatsApp : ajoutez vos musiques préférées à vos statuts

WhatsApp, l’application de messagerie instantanée appartenant à Meta, continue d’enrichir l’expérience utilisateur en introduisant une nouvelle fonctionnalité très attendue : l’ajout d’extraits musicaux aux statuts. Inspirée des pratiques déjà bien ancrées sur Instagram et Facebook, cette nouveauté permet aux utilisateurs de personnaliser davantage leurs publications en y ajoutant une bande-son qui reflète leur humeur ou leur message.

Désormais, lorsque les utilisateurs créent un statut WhatsApp, une icône en forme de note de musique apparaît dans l’interface. En appuyant dessus, ils accèdent à une vaste bibliothèque de chansons mise à disposition par Meta. Ils peuvent alors choisir un titre et définir un extrait précis : jusqu’à 15 secondes pour une image et jusqu’à 60 secondes pour une vidéo.

Ce nouvel outil vise à rendre les statuts plus vivants et expressifs. Que ce soit pour partager une humeur, un souvenir ou simplement un coup de cœur musical, les utilisateurs peuvent agrémenter leurs publications de morceaux populaires ou de leurs chansons préférées.

Une tendance déjà présente sur les réseaux sociaux

WhatsApp s’inscrit ainsi dans la continuité des tendances initiées par d’autres plateformes de Meta. Sur Instagram, il est déjà possible d’ajouter des chansons aux Stories et aux publications interactives. Facebook propose également une intégration musicale pour ses publications. Avec cette mise à jour, WhatsApp modernise son offre et renforce son attractivité face à des applications concurrentes comme Snapchat ou TikTok.

Confidentialité et chiffrement de bout en bout

Comme pour le reste de son contenu, WhatsApp garantit que cette nouvelle fonctionnalité respecte les principes stricts de confidentialité. Tous les statuts, y compris ceux contenant de la musique, sont chiffrés de bout en bout. Cela signifie que ni WhatsApp ni des tiers ne peuvent accéder aux extraits musicaux sélectionnés.

Cette politique de sécurité différencie WhatsApp d’autres plateformes, qui exploitent parfois les données des utilisateurs à des fins publicitaires. Avec cette garantie, WhatsApp répond à une préoccupation croissante des internautes en matière de protection des données personnelles.

Un déploiement progressif

Le lancement de cette fonctionnalité s’effectue par vagues et se déploie progressivement à l’échelle mondiale. Tous les utilisateurs ne l’ont pas encore, mais elle sera accessible à un nombre croissant de personnes dans les semaines à venir. WhatsApp pourra ainsi ajuster son service en fonction des retours des utilisateurs et des éventuels ajustements techniques nécessaires.

Unepersonnesansmusiquedanslesstatutswhatsapp • J’ai pas la note de musique alors que j’ai la nouvelle actualisation !