05 juillet 2024 à 00h15 par La rédaction | 05 juillet 2024 à 05h13

WhatsApp : attention de nombreux terminaux ne seront plus compatibles cette année, votre smartphone est-il dans la liste ?

Mauvaise nouvelle pour les propriétaires d'anciens smartphones : WhatsApp mettra bientôt fin à la prise en charge de leur système d'exploitation.

Il faut savoir que depuis plusieurs années, l'évolution de WhatsApp s'accompagne toujours de l'abandon de certains appareils obsolètes. Si Meta s'efforce de garantir une compatibilité maximale, des anciens modèles finissent par ne plus être pris en charge et ne reçoivent plus de mises à jour.

Cette fois, de nombreuses marques de smartphones sont concernées, dont Samsung, Motorola, Apple, Huawei, Lenovo, Sony et LG. Parmi ces modèles, nombreux ont plus de sept ans.

Si votre appareil utilise un système d'exploitation antérieur à Android 5.0 ou iOS 12, WhatsApp risque donc de ne plus y fonctionner correctement. En effet, ces appareils ne reçoivent plus les mises à jour de sécurité et de fonctionnalités de l'application. Conséquences : votre appareil pourrait être plus vulnérable aux pirates informatiques. De plus, vous risquez de ne pas pouvoir profiter des dernières nouveautés de WhatsApp, comme les appels vidéo ou les messages groupés avec un nombre illimité de participants.

Voici la liste complète des smartphones obsolètes :

Apple : iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone SE

Samsung : Galaxy Ace Plus, Galaxy Core, Galaxy Express 2, Galaxy Grand, Galaxy Note 3 N9005 LTE, Galaxy Note 3 Neo LTE+, Galaxy S 19500, Galaxy S3 Mini VE, Galaxy S4 Active, Galaxy S4 mini I9190, Galaxy S4 mini I9192 Duos, Galaxy S4 mini I9195 LTE, Galaxy S4 Zoom

Motorola : Moto G, Moto X

Sony : Xperia Z1, Xperia E3, Xperia M

Huawei : Ascend P6 S, Ascend G525, C199, GX1s, Y625

Lenovo : A319, A328, A526, A600, A610, A630, A700F, A800, A820, A850, A858T, C650, P70, S820, S890, K900, K910, ThinkPad A1, ThinkPad A8

Wiko : Wiko Cink Five, Wiko Darknight

LG : Optimus 4X HD, Optimus G, Optimus G Pro, Optimus L7

ZTE : V956, UMi X2, Grand S Flex, Grand Memo

Autres marques : Faea F1, Archos 53 Platinum, THL W8