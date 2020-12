28 décembre 2020 à 06h00 par Philippe

Whatsapp va cesser de fonctionner sur certains iPhone et smartphones Android en 2021

Dès le mois de janvier 2021, l'application de messagerie instantanée Whatsapp cessera de fonctionner sur certains systèmes d'exploitation mobiles. Le service avait déjà fait l'annonce, mais a décidé de rappeler cette information, à quelques semaines de l'échéance.

Chaque année, WhatsApp devient inutilisable pour des centaines de milliers d'utilisateurs dans le monde. C'est au tour de tous les appareils antérieurs à Android 4.0.3 qui ne pourront plus accéder à l'une des messageries les plus utilisées. Ce sera le cas de Ice Cream Sandwich (4.0.2). Malgré que cela concerne seulement 0,3% du parc Android (2,5 milliards d'appareils actifs), cela fait quand même plus de 5 millions d'utilisateurs dans le monde.

En ce qui concerne les iPhone, les smartphones concernés sont les appareils tournant sur un système antérieur à iOS 9. Pour continuer à utiliser WhatsApp, il faut impérativement avoir la version iOS9. Ce système d'exploitation n'est pas compatible avec les iPhones 4 et les versions antérieures. Les smartphones antérieurs à l'iPhone 4S ne pourront donc plus utiliser les fonctionnalités de Whatsapp.

Ce changement a régulièrement lieu tous les ans car le système d'exploitation de l'application devient obsolète en dessous d'une certaine version de l'application. À mesure que les années passent, les anciens systèmes d'exploitation n'offrent pas les capacités adéquates pour étendre les fonctionnalités de l'application à l'avenir. De plus, les terminaux trop anciens représentent un risque de sécurité car l'application ne bénéficie plus de mises à jour ni de support de la maison mère.

En 2021, les utilisateurs de Whatsapp devront donc disposer d'un modèle mis à jour au moins à Android 4.0.3 ou iOS 9 pour espérer continuer à utiliser WhatsApp.