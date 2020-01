15 janvier 2020 à 06h00 par Philippe

WhatsApp cessera de fonctionner sur des millions d'iPhone et smartphones Android à partir du 1er février

Les versions plus anciennes sur les appareils Android et iOS ne pourront plus accéder à WhatsApp à partir du 1er février 2020. L'application cessera de fonctionner sur des millions de téléphones qui ne prendront plus en charge WhatsApp en raison d'une mise à jour majeure.

Les appareils continuant à fonctionner sur les versions Android 2.3.7 et iOS 8 ou des versions inférieures ne prendront pas en charge l'application de chat après le 1er février.

Les iPhone 4s, 5, 5s, 5c, 6 et 6 Plus ont la possibilité d'être mis à jour vers iOS 9 pour prendre en charge WhatsApp. Quant aux iPhone 4 et versions antérieures, il est impossible mettre à jour vers iOS 9. C'est également le cas pour tous les smartphones Android exécutant une version antérieure à 4.0.3.

Il faut aussi savoir que WhatsApp n'est plus accessible depuis le 31 décembre 2019 sur les Windows Phone. Ces systèmes d'exploitation n'offrent pas les capacités adéquates pour étendre les fonctionnalités de l'application à l'avenir. Cette mise à jour semble ne pas affecter les téléphones de plus d'une décennie.