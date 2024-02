08 février 2024 à 07h34 par La rédaction

Whatsapp sera bientôt compatible pour communiquer avec d'autres applications de messagerie

Deux ans après le début des travaux, WhatsApp s'apprête à mettre en place l'interopérabilité avec d'autres applications de messagerie chiffrées, conformément au Digital Markets Act (DMA) européen.

L'Union européenne a décidé de sévir contre les abus de position dominante dans le secteur des technologies. En septembre dernier, elle a publié une liste d'entreprises, dont Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), qui seront désormais soumises à des règles plus strictes. L'objectif est de garantir une concurrence loyale et de protéger les consommateurs.

WhatsApp s'apprête donc à ouvrir ses portes à ses concurrents. C'est en tout cas ce que prévoit le nouveau règlement européen sur les marchés numériques. D'ici un mois, la messagerie de Meta devra dévoiler son plan pour permettre aux utilisateurs de communiquer avec des services concurrents, comme Signal ou Telegram.

Concrètement, comment cela va-t-il se passer ?

Les détails techniques restent encore à préciser, mais Dick Brouwer, directeur de l'ingénierie chez WhatsApp, a déjà donné quelques indications. Il imagine un système où les utilisateurs pourront choisir d'importer leurs conversations depuis d'autres plateformes dans WhatsApp. Cela leur permettra de centraliser toutes leurs communications au sein d'une seule application.

Une section distincte des conversations WhatsApp sera dédiée aux messages provenant d'autres services de messagerie. Pour envoyer des messages, WhatsApp utilisera le protocole de chiffrement Signal, déjà utilisé par Meta, Google Messages et Skype. Pour recevoir des messages de WhatsApp, les autres services de messagerie devront se connecter aux serveurs de WhatsApp.

Reste à savoir si cette ouverture sera réellement bénéfique pour les utilisateurs. Certains craignent en effet que cela ne complique l'utilisation de WhatsApp et ne fragmente les conversations. D'autres espèrent au contraire que cela permettra de stimuler la concurrence et d'offrir aux utilisateurs plus de choix et de fonctionnalités.

Quoi qu'il en soit, l'ouverture de WhatsApp à ses concurrents est une étape importante dans l'évolution du paysage des messageries. Il faudra attendre de voir comment ce nouveau système sera mis en place et comment les utilisateurs l'adopteront pour en mesurer les véritables impacts.