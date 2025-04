30 avril 2025 à 05h44 par La rédaction

WhatsApp enrichit sa version Web avec les appels vocaux et vidéo

WhatsApp, leader mondial de la messagerie instantanée avec plus de deux milliards d’utilisateurs, s'apprête à franchir une nouvelle étape décisive. Après avoir longtemps concentré ses efforts sur ses applications mobiles et de bureau, la plateforme de Meta s’apprête à enrichir sa version Web en y intégrant les appels audio et vidéo. Une avancée attendue de longue date, qui devrait profondément transformer l’expérience utilisateur sur navigateur.

Une fonctionnalité en phase de test

La nouveauté a été repérée par le site spécialisé WABetaInfo, souvent bien informé sur les évolutions de WhatsApp. Dans la version bêta récente de WhatsApp Web, des icônes familières — un téléphone et une caméra — sont apparues dans l’interface, confirmant l’intégration prochaine des fonctions d’appel vocal et visio directement dans le navigateur. Jusqu’à présent, ces fonctionnalités étaient réservées aux applications mobiles et aux logiciels pour Windows et macOS.

Une interface modernisée et unifiée

L’apparition de ces boutons intervient dans le cadre d’une série de mises à jour progressives visant à moderniser et homogénéiser l’expérience utilisateur sur toutes les plateformes. WhatsApp Web, longtemps considéré comme le "parent pauvre" des clients WhatsApp, s’est récemment doté d’une interface graphique rafraîchie. L’intégration des appels constitue une suite logique à cette refonte, destinée à rapprocher les fonctionnalités du client web de celles des versions mobiles et desktop.

Une avancée stratégique face à la concurrence

Cette évolution n’est pas anodine : elle place WhatsApp en concurrence directe avec des plateformes bien établies dans la communication en ligne via navigateur, telles que Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Slack ou encore Messenger. En permettant à ses utilisateurs de passer des appels sans installer de logiciel tiers, WhatsApp renforce son attractivité, notamment pour les entreprises, les professionnels en télétravail, les utilisateurs d’iPad — privés d’application native — ou encore les utilisateurs de machines verrouillées sans droits d’installation.

Un atout pour les utilisateurs multiplateformes

L’arrivée des appels sur WhatsApp Web représente également une avancée majeure pour les utilisateurs multi-appareils. Que ce soit via Chrome, Safari, Edge ou Firefox, il sera désormais possible de communiquer par voix ou vidéo depuis n’importe quel ordinateur ou tablette, simplement en se connectant à son compte WhatsApp depuis un navigateur.

Les tablettes Apple (iPad), qui ne disposent pas encore d’application dédiée, bénéficieront tout particulièrement de cette nouveauté. L’intégration des appels via navigateur permettrait enfin à ces utilisateurs d’accéder aux communications audio et vidéo, à l’instar des utilisateurs Android.

Déploiement : encore un peu de patience

Bien que prometteuse, cette fonctionnalité est encore en cours de développement et aucune date de déploiement officielle n’a été communiquée par Meta. Toutefois, la présence de ces icônes dans la version bêta laisse penser à un lancement imminent dans une future mise à jour du client web.

Vers une expérience WhatsApp plus cohérente

En intégrant les appels dans sa version web, WhatsApp poursuit un objectif clair : offrir une expérience unifiée et complète quel que soit le support utilisé. Cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large de consolidation et d’interopérabilité, initiée ces derniers mois par de nombreuses nouveautés, telles que l’activation des discussions verrouillées, les canaux de diffusion, ou encore l’amélioration de la gestion multi-appareils.