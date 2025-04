16 avril 2025 à 00h00 par La rédaction

WhatsApp expérimente une nouvelle option pour renforcer la confidentialité des discussions

Meta poursuit sa stratégie de sécurisation de WhatsApp en testant une nouvelle fonctionnalité baptisée « Confidentialité avancée des discussions ». Actuellement disponible dans les versions bêta de l’application sur iOS et Android, cette option vise à offrir une protection supplémentaire pour les utilisateurs soucieux de garder leurs échanges strictement privés.

Limiter les fuites de données hors de l’application

Déjà protégés par un chiffrement de bout en bout, les échanges sur WhatsApp pourraient bientôt bénéficier d’un niveau de confidentialité encore plus élevé. Cette nouvelle option, repérée dans la dernière bêta par le site spécialisé WABetaInfo, permettrait d’empêcher l’exportation de conversations ainsi que l’enregistrement automatique des médias (photos, vidéos) dans la galerie des destinataires.

L’objectif est clair : contenir les données partagées dans l’environnement WhatsApp, et ainsi limiter leur diffusion ou leur archivage sans le consentement explicite des utilisateurs.

Une option activable au cas par cas

Le paramètre de confidentialité renforcée peut être activé manuellement, depuis les réglages d’une conversation, qu’elle soit privée ou en groupe. Lorsqu’il est en place, les participants sont informés que le mode est activé, ce qui peut agir comme une forme de signal dissuasif pour ceux qui seraient tentés de diffuser ou sauvegarder des contenus à l’insu des autres.

Les restrictions s’appliquent uniquement aux messages envoyés par la personne qui active l’option, et sont indépendantes des paramètres choisis par les autres membres du chat.

Meta AI automatiquement désactivé

L’activation de ce mode confidentiel entraîne également la désactivation de Meta AI, le chatbot récemment intégré à l’application dans certaines régions. Cette désactivation semble liée à l'impossibilité d’accéder à l’historique des messages, nécessaire à l’assistant pour fonctionner efficacement.

Une décision qui pourrait plaire aux utilisateurs réticents à toute forme d’intelligence artificielle dans leurs échanges personnels.

Une sécurité utile, mais contournable

Si cette nouveauté représente une avancée notable en matière de protection de la vie privée, elle ne constitue pas une garantie absolue. Les messages peuvent toujours être transférés manuellement, recopiés, ou faire l’objet de captures d’écran.

Pour renforcer la confidentialité, WhatsApp recommande en complément l’activation des messages éphémères et la suppression automatique des contenus au bout d’un délai défini.

Pas encore de date de déploiement

Cette fonctionnalité reste pour l’instant à l’état de test. Aucun calendrier de lancement n’a été communiqué, et il n’est pas encore certain qu’elle soit proposée à terme sur Android comme sur iOS dans sa forme actuelle.

En parallèle, WhatsApp continue d’élargir ses fonctionnalités. Les utilisateurs peuvent désormais ajouter de courts extraits musicaux à leurs statuts jusqu’à 15 secondes pour une image, et 60 secondes pour une vidéo. Comme l’ensemble des statuts, ces clips sont chiffrés de bout en bout, garantissant qu’eux non plus ne peuvent être consultés par WhatsApp ou des tiers.

Crédit Photo : WABetaInfo