07 juillet 2023 à 00h15 par Philippe

WhatsApp facilite le transfert de toutes vos conversations sur un nouveau smartphone

Lors d'un de changement de smartphone, récupérer ses données WhatsApp fait partie des principales préoccupations et peut parfois être compliqué. Si l'on ne veut pas perdre ses données WhatsApp, il fallait jusqu'à présent créer une sauvegarde sur le cloud et la restaurer ensuite sur le nouveau smartphone.

Afin d'éviter cette opération compliquée, Meta, la maison mère de WhatsApp, prépare en ce moment une nouvelle option permettant de transférer tout son historique WhatsApp de son ancien smartphone vers un nouvel appareil.

Il sera donc beaucoup plus simple à l'avenir de transférer son historique de conversations WhatsApp d'un terminal à un autre.

Cette nouvelle méthode est d'une grande simplicité. Cette nouvelle fonction qui est en cours de déploiement a d'ailleurs fait l'objet d'une vidéo de démonstration publiée par Mark Zuckerberg.

Quelle différence par rapport à celle déjà mise en place ?

Il faut savoir que jusqu'à présent, WhatsApp fonctionnait uniquement sur un système basé sur le cloud pour transférer ses données d'un smartphone vers un nouveau. Désormais, WhatsApp propose une méthode locale, qui se base sur un système de QR code. Afin de procéder à la migration des données, les deux appareils communiquent entre eux en passant par le réseau Wi-Fi local.

En revanche, cette nouvelle option ne vous donne pas la possibilité de transférer vos conversations entre 2 systèmes d'exploitation différents. Les conversations ne peuvent être transférées qu'entre deux smartphones utilisant le même système d'exploitation (Android ou iOS). Cette nouvelle fonction ne permet donc pas de réaliser cette opération entre par exemple un appareil Android vers un iPhone.

Pour transférer l'historique des discussions d'un smartphone Android vers un iPhone, il vous faudra obligatoirement passer par l'option dédiée mise en place l'année dernière. Cette opération fastidieuse qui est bien plus longue doit obligatoirement être appliquée lorsque vous configurez votre nouvel appareil pour la première fois.

Meta assure que ce nouveau mode de transfert d'historique est beaucoup plus rapide et sécurisé que l'ancienne car l'historique WhatsApp est toujours crypté. Les données ne sont partagées qu'entre les smartphones utilisant le même système d'exploitation. On espère également à l'avenir que WhatsApp permettra aussi le transfert simplifié entre un smartphone Android et un iPhone.