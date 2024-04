05 avril 2024 à 00h15 par La rédaction

WhatsApp : l'âge minimum requis pour utiliser l'application passe à 13 ans

WhatsApp a mis à jour ses Conditions Générales d'Utilisation (CGU) qui entreront en vigueur le 11 avril 2024. L'âge minimum requis pour utiliser l'application passe de 16 à 13 ans au sein de l'Union européenne.

L'objectif de ce changement est d'harmoniser l'âge minimum requis à l'échelle mondiale. En effet, en dehors de l'UE, l'âge minimum est déjà de 13 ans, notamment aux États-Unis. Cette harmonisation vise à éviter de pénaliser les utilisateurs de moins de 16 ans qui voyagent en Europe.

WhatsApp n'en est pas à sa première tentative de modification des conditions d'utilisation, et cela n'est pas sans soulever des inquiétudes chez les utilisateurs. En 2021, une refonte de la politique de confidentialité et du partage de données avec Facebook avait provoqué un tollé général. La crainte d'une diminution du cryptage et de la protection des données personnelles était au cœur des réticences. Face à la vague de protestations, WhatsApp avait été contraint de reporter les changements, avant de les proposer ultérieurement sous une forme moins intrusive.

Finalement, WhatsApp s'aligne sur les autres applications de Meta, Facebook et Instagram, en matière de protection des mineurs. La question de l'efficacité de cette mise à jour se pose néanmoins, car aucune mesure de vérification d'âge n'est prévue.

Même si WhatsApp abaisse l'âge requis à 13 ans, les adolescents plus jeunes peuvent déjà facilement créer des comptes en mentant sur leur date de naissance.

L'application ne vérifiant pas l'âge des utilisateurs, cette modification n'a qu'un impact symbolique.

Pour protéger vos enfants, il est important de surveiller l'installation d'applications sur leur smartphone et de discuter des risques liés à l'utilisation de WhatsApp à un jeune âge.