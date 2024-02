05 février 2024 à 00h15 par La rédaction

WhatsApp : la fonctionnalité de stockage de données illimitées ne sera plus gratuite sur les smartphones Android

Fâcheuse nouvelle pour les utilisateurs de WhatsApp ! L'application de messagerie prévoit un changement majeur : l'une de ses options phares va devenir payante.

En effet, Google a récemment annoncé une décision importante qui impacte l'utilisation de WhatsApp sur les smartphones Android. Dans les prochaines semaines, le stockage en ligne des messages et sauvegardes sur Google Drive sera décompté de l'espace de stockage gratuit.

A ce jour, WhatsApp domine le paysage des messageries instantanées, avec des dizaines de millions d'utilisateurs à travers le monde. Son succès repose en outre sur sa facilité d'utilisation, son interface intuitive et se nombreuses fonctionnalités.

Parmi ses nombreux avantages au niveau de ses fonctionnalités, il faut savoir que les utilisateurs de WhatsApp bénéficient d'un stockage illimité pour leurs historiques de conversation au sein de Google Drive.

Cela signifie que, contrairement aux autres données stockées sur Google Drive, les sauvegardes WhatsApp ne comptent pas dans les 15 Go gratuits offerts par un compte Google standard. Cependant, cette situation est sur le point de changer. Google a décidé de mettre fin à l'offre de stockage illimité pour les sauvegardes WhatsApp.

Quelles sont les solutions pour ne pas payer ?

L'abonnement Google One offre un excellent rapport qualité-prix pour ceux qui recherchent une solution simple et efficace pour gérer leurs sauvegardes WhatsApp. Le prix d'un abonnement n'est pas très onéreux puisque l'offre "basic" pour 100 Go coûte 1,99 € par mois, et la version "standard" revient à 2,99 € par mois pour 200 Go.

Toutefois, si vous souhaitez éviter de payer et privilégier une alternative gratuite, une autre option est possible en créant un nouveau compte Google dédié à WhatsApp.

Pour les utilisateurs soucieux de minimiser les coûts, une autre option existe aussi en effectuant un ménage régulier dans vos discussions WhatsApp pour réduire la taille des fichiers de sauvegarde.

Google n'a pas encore communiqué de date précise pour la fin du stockage illimité des sauvegardes WhatsApp. Mais il est important de se préparer à ce changement et de prendre les mesures nécessaires afin de mieux gérer les données stockées.