22 novembre 2024 à 00h00 par La rédaction

WhatsApp : les brouillons vous permettent de reprendre vos messages là où vous les aviez laissés

Fini les messages inachevés et les conversations oubliées ! WhatsApp, l'application de messagerie instantanée la plus populaire au monde, vient de faciliter la vie de ses utilisateurs en introduisant une nouvelle fonctionnalité très attendue : les brouillons.

En effet, qui n'a jamais été interrompu en plein message, pour finalement l'oublier complètement ? Grâce à cette nouveauté, vos messages en cours de rédaction seront automatiquement sauvegardés, vous permettant de reprendre votre conversation là où vous l'aviez laissée. Une aubaine pour tous ceux qui jonglent entre de multiples discussions au quotidien.

WhatsApp comble ainsi son retard par rapport aux autres applications de messagerie. Cette nouveauté permet de sauvegarder les messages en cours de rédaction pour éviter toute perte de données.

Grâce à la nouvelle fonction de brouillons, les messages non envoyés sont conservés et signalés par un indicateur vert. De plus, les conversations contenant des brouillons sont automatiquement remontées en haut de la liste, permettant de reprendre facilement la rédaction là où vous l'aviez laissée.

La fonctionnalité de reprise automatique des brouillons permet donc aux utilisateurs de retrouver instantanément leurs messages inachevés. En affichant le contenu du brouillon directement dans le champ de saisie, l'outil facilite la poursuite de la rédaction là où elle avait été interrompue. Cette fonctionnalité, actuellement disponible sur les sur les plateformes iOS et Android, sera bientôt étendue aux versions Web et ordinateur.