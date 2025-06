20 juin 2025 à 00h00 par La rédaction | 20 juin 2025 à 03h53

WhatsApp n'échappe plus à la publicité : un tournant historique pour la messagerie de Meta

Après des années de résistance, la publicité s’invite sur WhatsApp. L’application de messagerie chiffrée aux plus de deux milliards d’utilisateurs actifs par mois va amorcer un virage stratégique majeur : l’introduction de formats sponsorisés dans son onglet «?Actus?». Annoncée officiellement par Meta le 16 juin 2025, cette décision marque la fin d’un tabou, dans un univers numérique où la monétisation semble désormais incontournable.

Publicité, abonnements et chaînes sponsorisées : WhatsApp ouvre un nouveau chapitre

Jusqu’à présent, WhatsApp avait conservé une position singulière dans l’écosystème de Meta, préservée des intrusions commerciales, à l’inverse de ses cousines Instagram ou Facebook. Mais ce bastion s’effrite. Le nouvel onglet « Actus » – utilisé quotidiennement par 1,5 milliard de personnes – devient le théâtre d’expérimentations commerciales.

WhatsApp introduit trois nouveautés phares :

Des publicités dans les Statuts , calquées sur le modèle des Stories d’Instagram : des visuels plein écran intercalés entre les publications, avec possibilité d’interagir avec les marques.

, calquées sur le modèle des Stories d’Instagram : des visuels plein écran intercalés entre les publications, avec possibilité d’interagir avec les marques. Des abonnements payants aux Chaînes , donnant accès à des contenus exclusifs. Les créateurs pourront ainsi monétiser leur communauté, à la manière de Telegram ou Patreon.

, donnant accès à des contenus exclusifs. Les créateurs pourront ainsi monétiser leur communauté, à la manière de Telegram ou Patreon. Des Chaînes sponsorisées, mises en avant dans l’annuaire de découverte. Les administrateurs pourront accroître leur visibilité via des emplacements sponsorisés.

Ce tournant ne bouleverse toutefois pas toute l’expérience utilisateur. Ces fonctionnalités resteront cantonnées à l’onglet « Actus », sans impacter les discussions personnelles, les groupes ou les appels. Pour les utilisateurs n’ayant recours à WhatsApp que pour communiquer avec leurs proches, l’application restera donc inchangée. Il sera même possible de désactiver totalement cet onglet.

Un espace public, des données limitées : la promesse du respect de la vie privée

Aucune donnée issue des conversations, des groupes ou des appels ne sera exploitée à des fins publicitaires. Le ciblage des annonces se fera uniquement à partir de données dites « non sensibles » : localisation approximative (pays, ville), langue du téléphone, chaînes suivies ou interactions dans l’onglet Actus. Meta s’engage également à ne jamais vendre ni partager les numéros de téléphone avec les annonceurs.

Les utilisateurs ayant connecté WhatsApp à l’Espace Comptes (le système de gestion des identités unifiées de Meta) pourront toutefois voir leurs préférences publicitaires partagées entre les plateformes du groupe. Mais là encore, cette activation reste optionnelle.

Vers une messagerie commerciale et monétisée

Avec ces nouvelles fonctionnalités, WhatsApp s’aligne progressivement sur les standards du marché des messageries sociales. À l’instar de Telegram, qui propose déjà des abonnements payants et de la publicité sponsorisée, ou même de WeChat en Chine, WhatsApp entame sa mue vers un modèle hybride : entre outil de communication et plateforme de contenus.

Ce changement s’inscrit dans un contexte économique tendu pour Meta, marqué par le ralentissement de la croissance publicitaire sur ses plateformes traditionnelles. WhatsApp, longtemps considérée comme sous-exploitée financièrement, représente un gisement colossal de revenus potentiels, avec ses milliards d’utilisateurs et ses taux d’engagement exceptionnels.

L’onglet Actus, présenté comme un espace de découverte et de contenus, devient ainsi le laboratoire de la monétisation WhatsApp. En séparant clairement les usages privés des contenus publics ou commerciaux, Meta espère concilier rentabilité et confiance des utilisateurs.

Une évolution inévitable ?

L’annonce a fait réagir. Pour beaucoup d’observateurs, c’est la fin d’un Internet sans publicité, même dans ses espaces les plus personnels. Après YouTube, Instagram, Facebook, et désormais WhatsApp, les utilisateurs n’ont plus beaucoup d’alternatives pour échapper aux contenus sponsorisés.

Certes, Meta assure que les échanges privés resteront sacrés. Mais la frontière entre espace public et privé sur les plateformes devient de plus en plus poreuse. La question qui se pose désormais est la suivante : les utilisateurs accepteront-ils ce compromis, ou migreront-ils vers des services plus confidentiels, comme Signal, pour préserver leur tranquillité numérique ?

Quoi qu’il en soit, WhatsApp entre dans une nouvelle ère. Celle d’une plateforme à deux vitesses, mêlant conversations privées préservées et contenus commerciaux intégrés. Rien ne garantit que les utilisateurs accueilleront favorablement ce compromis entre confidentialité et rentabilité.