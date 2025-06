03 juin 2025 à 03h42 par La rédaction

WhatsApp ne fonctionne plus sur certains iPhone depuis le 1er juin 2025 : voici pourquoi

Depuis le 1er juin 2025, un certain nombre d’utilisateurs d’iPhone ont constaté que WhatsApp ne fonctionnait plus sur leur appareil. Pas de bug mystérieux ni de panne globale : cette interruption est en réalité liée à une décision technique prise par Meta, propriétaire de l’application, qui marque une nouvelle étape dans sa stratégie d’évolution logicielle. L’objectif ? Garantir la sécurité et la stabilité de la plateforme, au prix d’une exclusion progressive des appareils les plus anciens.

WhatsApp, toujours plus exigeant : la fin du support pour les iPhone sous iOS 15.0 et versions antérieures

WhatsApp fait régulièrement le ménage dans les versions de systèmes d’exploitation qu’il supporte, et cette fois-ci, ce sont les iPhone 5s, iPhone 6 et iPhone 6 Plus qui en font les frais. Ces modèles, sortis entre 2013 et 2014, ne peuvent pas être mis à jour au-delà d’iOS 12 pour l’iPhone 5s, et iOS 12.5.7 pour les iPhone 6 et 6 Plus. Or, WhatsApp exige désormais iOS 15.1 minimum pour fonctionner.

L’annonce avait été faite dès la fin de l’année 2024, avec une première échéance fixée au 5 mai 2025. Finalement, cette date a été repoussée au 1er juin, date à laquelle la mesure est effectivement entrée en vigueur. Depuis ce dimanche, les utilisateurs de ces anciens modèles ne peuvent donc plus accéder à WhatsApp, que ce soit pour envoyer des messages, passer des appels ou recevoir des notifications.

Quels iPhone sont concernés ?

Ce changement concerne principalement les utilisateurs des iPhone 5s, de l’iPhone 6 et de l’iPhone 6 Plus, qui ne peuvent être mis à jour vers une version d’iOS compatible avec les nouvelles exigences de WhatsApp.

En revanche, les iPhone 6s, 6s Plus et le premier iPhone SE échappent pour le moment à cette coupure. Ces modèles peuvent encore être mis à jour vers iOS 15.8.4, ce qui leur permet de continuer à faire fonctionner l’application, du moins jusqu’à la prochaine mise à jour majeure.

Pourquoi cette décision ?

Meta justifie ce choix par une volonté d’assurer un haut niveau de sécurité et de performances pour ses utilisateurs. L’application évolue constamment, intégrant de nouvelles fonctionnalités qui nécessitent des systèmes à jour pour fonctionner correctement.

En mettant fin au support des anciens iPhone, WhatsApp cherche également à limiter la fragmentation logicielle, qui complique la maintenance de l’application. Une telle politique permet aussi à l’entreprise de se concentrer sur des plateformes modernes, plus robustes et sécurisées. À titre de rappel, ce n’est pas une première : en 2022, WhatsApp avait déjà cessé de fonctionner sur les iPhone 5 et 5c, bloqués à iOS 10 ou 11.

Un impact limité, mais réel

Même si ces modèles représentent aujourd’hui une faible part du parc d’iPhones actifs dans le monde, ils sont encore utilisés dans certains contextes. Il peut s’agir d’un téléphone secondaire, d’un appareil professionnel, ou même du tout premier smartphone d’un adolescent.

L’impact n’est donc pas négligeable pour les personnes concernées, qui devront se résoudre à changer d’appareil pour continuer à utiliser WhatsApp. Meta recommande de migrer vers un modèle plus récent. Les utilisateurs souhaitant rester dans l’univers Apple sans trop dépenser peuvent s’orienter vers un iPhone SE de troisième génération ou vers un iPhone 13 ou 14. Ceux qui souhaitent accéder aux dernières fonctionnalités peuvent quant à eux envisager l’achat d’un iPhone 15 Pro ou d’un iPhone 16, qui prennent en charge Apple Intelligence.

Que faire si vous êtes concerné ?

Si vous utilisez un iPhone qui ne peut pas être mis à jour au-delà d’iOS 12 ou 13, il est impératif de sauvegarder vos données WhatsApp via iCloud avant de procéder à un changement d’appareil. Cela vous permettra de récupérer vos discussions sur votre nouveau téléphone.

Vous pouvez ensuite migrer votre compte WhatsApp vers un iPhone plus récent ou un smartphone Android, à condition que celui-ci fonctionne avec Android 5.0 ou une version ultérieure. Enfin, si vous ne souhaitez pas changer d’appareil, vous pouvez envisager d’utiliser une autre application de messagerie encore compatible avec votre modèle actuel, comme Signal ou Telegram.

Une application en constante évolution

Cette décision intervient alors que WhatsApp continue d’enrichir sa plateforme avec de nouvelles fonctionnalités. L’application est désormais disponible sur iPad, une nouveauté très attendue par les utilisateurs de l’écosystème Apple, après une phase de test en bêta entamée en 2023.

Par ailleurs, Meta travaille sur l’introduction d’un bouton de déconnexion, une fonctionnalité étonnamment absente jusqu’à présent, mais réclamée par de nombreux utilisateurs. Ces évolutions témoignent de la volonté de l’entreprise de rendre son application plus flexible et adaptée à une utilisation multi-appareils.

Une transition prévisible, mais contraignante

La fin du support de WhatsApp pour les iPhone 5s, 6 et 6 Plus s’inscrit dans une logique de modernisation de la plateforme. Si cette décision ne surprend pas les observateurs du secteur, elle représente un véritable tournant pour de nombreux utilisateurs encore fidèles à ces anciens modèles, qui restent pourtant fonctionnels dans d’autres usages.

Cela illustre une réalité bien connue dans le monde numérique : la pérennité matérielle ne garantit pas toujours la compatibilité logicielle. À l’avenir, d’autres générations d’iPhone pourraient à leur tour être exclues, au fur et à mesure que WhatsApp élèvera ses exigences système. Pour continuer à bénéficier d’une expérience fluide et sécurisée, les utilisateurs devront donc veiller à conserver des appareils à jour.