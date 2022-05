31 mai 2022 à 00h15 par Philippe

Whatsapp ne va plus fonctionner sur plusieurs iPhone

A partir du 24 octobre, il ne sera donc plus possible d'utiliser WhatsApp sur les iPhone 5 et iPhone 5c selon le site WABetaInfo. WhatsApp Messenger va arrêter de prendre en charge iOS 10 et iOS 11, exigeant que tous les utilisateurs exécutent au moins iOS 12.

Les iPhone 5 et iPhone 5c, commercialisés il y a environ une dizaine d'années, ne bénéficieront plus des mises à jour de WhatsApp. Ces deux smartphones sont trop anciens pour être mis à jour vers iOS 12. L'application va continuer de fonctionner sur le système d'exploitation iOS 12 et ses versions ultérieures.

Le fait de ne plus avoir accès à ces mises à jour rend l'application inutilisable, notamment pour des questions de sécurité. si vous avez besoin de l'application WhatsApp, vous devez mettre à jour ou bien acheter un nouveau smartphone si votre iPhone n'est pas compatible avec iOS 12. La fin de la compatibilité est justifiée par le coût jugé trop élevé par les développeurs d'applications sachant également que le nombre d'utilisateurs détenant des smartphones aussi anciens, est désormais très limité.

Si vous possédez ces modèles, vous avez encore le temps pour accuser le coup, car la fin du support sera opérationnelle le 24 octobre 2022 soit dans 5 mois. Dans la mesure où les iPhone 5 et iPhone 5c sont aujourd'hui d'anciens modèles de presque dix ans, il y a de grandes chances que cette décision n'affecte pas énormément de monde.