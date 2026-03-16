16 mars 2026 à 00h00 par Philippe

WhatsApp ouvre sa messagerie aux moins de 13 ans avec des comptes supervisés par les parents

La messagerie instantanée WhatsApp franchit une nouvelle étape dans son évolution. L’application annonce le lancement d’une fonctionnalité inédite baptisée « comptes gérés par un parent ». Ce nouveau dispositif vise à permettre aux enfants de moins de 13 ans d’utiliser la célèbre messagerie dans un cadre strictement encadré par leurs parents ou représentants légaux.

Jusqu’à présent, l’application était officiellement réservée aux adolescents et aux adultes. Avec cette nouveauté, l’entreprise souhaite répondre à une réalité bien installée dans de nombreux foyers : l’arrivée de plus en plus précoce du premier smartphone chez les enfants et l’utilisation fréquente des services de messagerie pour communiquer avec la famille.

Une version de WhatsApp volontairement limitée pour les plus jeunes

Les comptes gérés par un parent reposent sur une approche simple : offrir aux préadolescents un accès restreint aux fonctionnalités essentielles de la messagerie. Concrètement, les enfants pourront envoyer des messages et passer des appels, mais l’accès à plusieurs fonctions restera volontairement désactivé.

Les chaînes publiques, les statuts, le partage de localisation ou encore certaines fonctionnalités récentes comme l’assistant conversationnel Meta AI ne seront pas disponibles sur ces comptes. L’objectif est de réduire l’exposition des enfants à des espaces publics ou à des interactions potentiellement sensibles.

Cette version simplifiée vise ainsi à reproduire l’usage le plus courant de la messagerie dans un cadre familial : échanger avec ses proches, prévenir de son arrivée à destination ou encore partager des informations du quotidien.

Un contrôle parental intégré au cœur du système

La nouveauté repose surtout sur un dispositif de supervision complet. Lors de la configuration du compte, le smartphone de l’enfant doit être placé à proximité de celui du parent afin d’associer les deux appareils. Cette association permet ensuite au parent de gérer les paramètres de sécurité et de confidentialité.

L’adulte responsable pourra notamment :

décider quels contacts sont autorisés à discuter avec l’enfant

contrôler les demandes provenant de numéros inconnus

approuver ou refuser l’intégration à des groupes

ajuster les paramètres de confidentialité du compte

Dans certains cas, les parents recevront également des notifications lorsqu’une activité importante est détectée, par exemple lors de l’ajout d’un nouveau contact.

Par défaut, seuls les contacts enregistrés dans le téléphone de l’enfant pourront lui envoyer des messages. Toute tentative de communication provenant d’un numéro inconnu pourra être examinée et validée ou refusée par le parent.

Des paramètres protégés par un code PIN

Afin d’éviter toute modification non autorisée, l’accès aux réglages de sécurité sera verrouillé par un code PIN à six chiffres enregistré sur l’appareil de l’enfant. Seul le parent ou le représentant légal pourra accéder à ces paramètres et les modifier.

Ce système vise à empêcher les jeunes utilisateurs de contourner les restrictions mises en place par leurs parents, tout en conservant une gestion simple et rapide.

Une fois configuré, le compte pourra être personnalisé en fonction des règles établies au sein de chaque famille.

Une confidentialité préservée malgré la supervision

Malgré ce système de contrôle parental, la plateforme insiste sur un point central : la confidentialité des conversations. Les messages échangés sur la messagerie resteront protégés par le chiffrement de bout en bout, une technologie qui empêche toute personne extérieure d’accéder au contenu des discussions.

Cela signifie que ni la plateforme elle-même, ni même les parents qui gèrent le compte ne pourront lire les messages privés échangés par l’enfant.

Cette distinction entre supervision et surveillance constitue un élément clé du dispositif, la plateforme cherchant à protéger les mineurs tout en respectant leur vie privée.

Une configuration simple en quelques étapes

La création d’un compte supervisé se veut relativement rapide. Une fois l’application installée sur le smartphone de l’enfant, il suffit de choisir l’option permettant de créer un compte géré par un parent.

Le processus consiste ensuite à saisir le numéro de téléphone et la date de naissance de l’enfant, puis à associer le compte à celui du parent grâce à un QR code affiché sur le téléphone. L’adulte doit enfin confirmer sa majorité et définir un code PIN parental sécurisé qui permettra de gérer les paramètres.

Lorsque l’enfant atteindra l’âge de 13 ans, son compte pourra être converti en compte standard.

Une stratégie pour renforcer la sécurité des jeunes utilisateurs

Le lancement de ces comptes supervisés s’inscrit dans un contexte plus large de réflexion autour de la protection des mineurs sur les plateformes numériques. Les grandes entreprises technologiques font face à une pression croissante de la part des autorités et des législateurs dans plusieurs pays.

Dans certains États, de nouvelles réglementations cherchent à encadrer plus strictement l’accès des mineurs aux réseaux sociaux. En Australie, par exemple, une loi adoptée fin 2025 interdit l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans. En France, une proposition de loi visant à interdire ces services aux moins de 15 ans a également été adoptée par l’Assemblée nationale.

Dans ce contexte, les grandes plateformes multiplient les initiatives pour proposer des environnements plus sécurisés aux jeunes utilisateurs. Le groupe Meta avait déjà lancé des comptes adolescents sur Instagram et Facebook ces dernières années.

Un déploiement progressif dans les prochains mois

Les comptes gérés par un parent seront déployés progressivement dans le monde au cours des prochains mois. Dans un premier temps, la fonctionnalité sera disponible pour un nombre limité d’utilisateurs avant d’être étendue à l’ensemble de la plateforme.