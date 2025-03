29 mars 2025 à 08h03 par La rédaction | 29 mars 2025 à 09h04

WhatsApp peut désormais devenir l'application de messagerie par défaut

L'écosystème fermé d'Apple commence à s'ouvrir progressivement sous la pression des régulations européennes. Avec l'entrée en vigueur du Digital Markets Act (DMA) en mars 2024, la firme de Cupertino est contrainte d'assouplir ses règles et d'offrir plus de liberté aux utilisateurs de ses appareils. L'une des conséquences majeures de cette régulation est la possibilité de définir WhatsApp comme application par défaut pour les appels et les messages sur iPhone.

Une évolution majeure dans l'utilisation de l'iPhone

Jusqu'’à présent, Apple imposait ses propres applications à ses utilisateurs : l’application Téléphone pour passer des appels et Messages pour envoyer des SMS ou utiliser iMessage. Avec l’arrivée d’iOS 18.2, cette exclusivité prend fin, permettant aux utilisateurs de configurer WhatsApp comme alternative principale.

Concrètement, cela signifie que lorsque l’utilisateur sélectionne un numéro, l’appel est automatiquement effectué via WhatsApp au lieu de l’application Téléphone. Les SMS traditionnels sont remplacés par des messages envoyés via WhatsApp, éliminant ainsi certaines limitations des textos classiques. De plus, les liens d’appel et de messagerie ouvrent directement l’application WhatsApp pour une expérience plus intégrée.

Cette fonctionnalité s'inscrit dans une ouverture plus large du système iOS, qui autorise déjà le remplacement des applications Apple par des solutions tierces pour le navigateur, la messagerie, la géo-localisation, la gestion des mots de passe, la traduction, et bien d'autres services.

Une ouverture globale, mais une décision dictée par l'Union européenne

Si Apple a étendu cette fonctionnalité à l'ensemble de ses utilisateurs dans le monde, cette évolution résulte directement des exigences du Digital Markets Act. Ce texte vise à réguler les pratiques des grandes plateformes numériques, en leur imposant de garantir une interopérabilité accrue et d'éviter les abus de position dominante.

Cette ouverture renforce la compétitivité sur l’iPhone et offre aux utilisateurs davantage de choix, notamment face à des services comme Google Messages ou Signal.

Cependant, cette nouvelle liberté n'est pas sans conséquences pour WhatsApp. L'application est elle-même considérée comme une "très grande plateforme en ligne" par l'Union européenne, ce qui signifie qu'elle devra renforcer ses mécanismes de lutte contre la désinformation et les contenus illicites.

Un changement qui soulève des questions

Si cette mise à jour apporte plus de flexibilité, elle pose également certaines questions, notamment en matière de confidentialité et d'accessibilité.

Accessibilité et compatibilité : Contrairement aux SMS universellement accessibles sur tous les téléphones, WhatsApp repose sur un compte utilisateur et une connexion Internet, ce qui peut poser des problèmes pour les communications avec des services administratifs ou des contacts ne disposant pas de l'application Confidentialité des données : Apple a toujours mis en avant la sécurité de ses services, avec iMessage chiffré de bout en bout et des restrictions strictes sur l’accès aux données personnelles. WhatsApp, bien que proposant un chiffrement similaire, appartient à Meta, une entreprise régulièrement critiquée pour sa gestion des données des utilisateurs. Dépendance aux plateformes privées : En permettant à WhatsApp de se substituer aux appels et SMS classiques, Apple renforce encore la place des grandes plateformes privées dans nos communications, au détriment des technologies ouvertes comme le SMS et le protocole RCS.

Comment activer WhatsApp comme application par défaut ?

Pour ceux qui souhaitent tester cette nouveauté, voici la marche à suivre :

Mettre à jour son iPhone vers iOS 18.2. Installer ou mettre à jour WhatsApp via l'App Store. Se rendre dans Réglages > Apps > Apps par défaut. Sélectionner WhatsApp pour les appels et/ou les messages.

Avec cette fonctionnalité, Apple s'engage dans un changement profond de son écosystème. Une décision qui bénéficie aux utilisateurs en leur offrant plus de choix, mais qui pose également des interrogations sur l'avenir des communications mobiles et la concentration des services au sein des grandes plateformes privées. Une chose est certaine : l'ouverture de l’iPhone à des solutions concurrentes était inimaginable il y a encore quelques années, et cela ne fait que commencer.