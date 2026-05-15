15 mai 2026 à 00h00 par Philippe

WhatsApp Plus : Meta lance enfin la version payante de WhatsApp, mais tout le monde n'y trouvera pas son compte

Pendant des années, WhatsApp a incarné une forme de simplicité rare dans l’univers des applications mobiles : une messagerie gratuite, sans publicité envahissante, centrée sur les échanges et protégée par le chiffrement de bout en bout. Mais en 2026, l’application de Meta ouvre officiellement un nouveau chapitre de son histoire avec l’arrivée de WhatsApp Plus, une formule payante destinée aux utilisateurs les plus assidus.

Selon les informations relayées par le site spécialisé WABetaInfo, l’abonnement commence à apparaître chez un nombre limité d’utilisateurs d’iPhone en Europe. Le tarif annoncé est de 2,49 euros par mois, avec, dans certains cas, une période d’essai gratuite d’une semaine. Pour l’instant, le déploiement reste progressif, mais tout indique que Meta prépare une généralisation de cette offre dans les prochains mois.

Cette évolution marque un tournant important pour WhatsApp. Ironiquement, l’application revient ainsi à un modèle qu’elle avait abandonné il y a plus d’une décennie. Avant son rachat par Meta, WhatsApp était payant après une première année d’utilisation gratuite. Une stratégie abandonnée à l’époque afin d’accélérer l’adoption mondiale du service. Aujourd’hui, la logique est différente : l’application de base restera gratuite, mais certaines fonctions avancées seront réservées aux abonnés.

Une formule premium avant tout axée sur la personnalisation

Contrairement à ce que certains utilisateurs pouvaient craindre, WhatsApp Plus ne transforme pas l’application en service payant. Les fonctions essentielles restent accessibles gratuitement : messages, appels audio et vidéo, partage de fichiers, statuts et chiffrement de bout en bout ne changent pas.

Meta mise plutôt sur une approche inspirée de modèles déjà popularisés par Snapchat+, Telegram Premium ou encore Discord Nitro : vendre du confort, des options esthétiques et quelques outils supplémentaires à une minorité d’utilisateurs prêts à payer.

Les abonnés WhatsApp Plus peuvent ainsi accéder à plusieurs fonctionnalités inédites :

des stickers premium accompagnés d’effets animés ;

18 thèmes de couleurs pour modifier l’interface de l’application ;

14 icônes alternatives pour remplacer le logo classique de WhatsApp ;

jusqu’à 20 conversations épinglées au lieu de 3 ;

des sonneries exclusives pour certains contacts ;

des réglages avancés pour personnaliser des listes de discussions entières.

L’objectif est clair : rendre l’application plus personnalisable et plus flexible pour les utilisateurs intensifs. Les nouveautés restent cependant largement cosmétiques. Le changement le plus concret concerne probablement la gestion des conversations épinglées, particulièrement utile pour ceux qui jonglent quotidiennement entre discussions personnelles, professionnelles et groupes multiples.

Une stratégie prudente pour éviter la colère des utilisateurs

Depuis plusieurs années, Meta cherche un moyen de rentabiliser WhatsApp sans provoquer un rejet massif des utilisateurs. La plateforme compte désormais plus de 3 milliards d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde, ce qui en fait l’une des applications les plus populaires de la planète.

Jusqu’ici, la monétisation passait essentiellement par WhatsApp Business et les outils destinés aux entreprises. De nombreuses marques utilisent déjà les services de Meta pour communiquer avec leurs clients, envoyer des notifications ou automatiser certaines réponses.

Mais avec WhatsApp Plus, Meta tente une nouvelle approche : créer une source de revenus directement auprès des particuliers, sans toucher au cœur gratuit du service.

Le pari reste néanmoins délicat. Contrairement à d’autres réseaux sociaux, WhatsApp propose déjà une expérience extrêmement complète sans abonnement. Les utilisateurs peuvent envoyer des messages, passer des appels vidéo, partager des documents ou créer des groupes sans aucune limitation majeure. Dans ce contexte, convaincre des millions de personnes de payer uniquement pour des thèmes ou des stickers premium ne sera pas évident.

Meta semble d’ailleurs consciente de cette difficulté. Le groupe ne cherche probablement pas à convertir une majorité d’utilisateurs. Même un faible pourcentage d’abonnés pourrait générer des revenus considérables à l’échelle mondiale.

Un déploiement encore très limité

Pour le moment, WhatsApp Plus n’est disponible que pour une petite sélection d’utilisateurs sur iPhone. L’offre apparaît dans les paramètres de l’application, via la rubrique dédiée aux abonnements.

Selon les différentes informations publiées par les médias spécialisés, le service nécessite une version récente de l’application iOS et n’est pas encore accessible à tous les comptes. Le déploiement sur Android est attendu dans les prochaines semaines, mais Meta n’a pas encore communiqué de calendrier précis.

Les comptes professionnels ne sont pas concernés : WhatsApp Plus est exclusivement réservé aux utilisateurs classiques de WhatsApp Messenger.

Une évolution qui pourrait transformer progressivement WhatsApp

Même si cette première formule reste relativement modeste, elle pourrait n’être qu’un début. Meta a déjà indiqué que de nouvelles fonctions seront régulièrement ajoutées à l’abonnement. Et c’est probablement là que se jouera l’avenir de WhatsApp Plus.

Aujourd’hui, les nouveautés proposées ressemblent davantage à des options de confort qu’à une véritable révolution. Mais à moyen terme, Meta pourrait réserver certaines fonctionnalités plus avancées à ses abonnés premium, comme des outils d’intelligence artificielle, des options de productivité ou des capacités renforcées pour les groupes et les appels.

L’entreprise avance toutefois avec prudence. WhatsApp conserve une image particulière dans l’écosystème des applications de messagerie : celle d’un service simple, fiable et universel. Un passage brutal à un modèle trop agressif pourrait fragiliser cette réputation et pousser certains utilisateurs vers des alternatives concurrentes.

Avec WhatsApp Plus, Meta tente donc un équilibre délicat : monétiser une audience gigantesque sans remettre en cause la gratuité qui a largement contribué au succès mondial de l’application.