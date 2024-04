09 avril 2024 à 06h13 par La rédaction

WhatsApp pour iPhone : de nouvelles fonctionnalités vidéo sont prévues

Lorsque les utilisateurs de WhatsApp regardent une vidéo, ils ne peuvent effectuer aucune autre action dans l'application. Cela les oblige à choisir entre regarder la vidéo et interagir avec l'application, par exemple pour répondre à des messages ou consulter d'autres conversations.

À l'instar de YouTube et Netflix, WhatsApp s'apprête donc à enrichir son application d'une nouvelle fonctionnalité vidéo. En plus des commandes d'avance et retour rapide à venir, les utilisateurs pourront bientôt profiter d'un mode picture-in-picture pour regarder leurs vidéos.

Cette nouvelle fonction a été découvert par WABetaInfo dans la version bêta 24.7.10.73 de WhatsApp pour iOS, disponible via le programme TestFlight d'Apple.

Les vidéos partagées directement dans une conversation pourront être lues en arrière-plan pendant que vous continuez à parcourir la conversation. Vous n'aurez plus besoin d'interrompre la lecture d'une vidéo pour lire les messages suivants.

Aucune annonce n'a été faite pour le moment concernant cette implémentation. Il peut donc s'écouler des semaines avant que cette nouvelle fonctionnalité bêta ne soit intégrée à une mise à jour officielle.