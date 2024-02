22 janvier 2024 à 00h15 par La rédaction | 08 février 2024 à 08h33

WhatsApp prépare une nouvelle fonctionnalité pour partager les fichiers en Bluetooth similaire à Airdrop d'Apple

WhatsApp, propriété de Meta, va bientôt permettre de partager des fichiers via Bluetooth. Cette nouvelle fonctionnalité simplifiera les échanges entre utilisateurs.

Elle permettra aux utilisateurs d'envoyer des fichiers jusqu'à 2 Go via Bluetooth. Cette nouvelle fonctionnalité offre une solution rapide, sécurisée et fiable pour le partage de fichiers, même dans les zones où la connexion Internet est faible ou inexistante.

WhatsApp va ajouter une nouvelle fonctionnalité de partage de fichiers dans sa version bêta. Cette fonctionnalité, inspirée d'AirDrop d'Apple, permet de partager des fichiers avec des appareils à proximité sans passer par Internet.

WABetaInfo a pu obtenir des images du nouveau système de partage de WhatsApp. Selon la description de ce système, il permettra d'envoyer des fichiers à des appareils proches sans avoir besoin d'une connexion Internet.

La nouvelle fonctionnalité de partage de fichiers de WhatsApp, qui permet de contourner la connexion Internet, sera sécurisée par un chiffrement de bout en bout. Cependant, elle est limitée aux utilisateurs connectés et peut être affectée par le type de compatibilité Bluetooth et les performances des smartphones. La distance maximale à laquelle la nouvelle fonctionnalité de partage de fichiers de WhatsApp pourrait fonctionner n'a pas encore été communiquée.

Pour utiliser la fonctionnalité, les deux utilisateurs devront ouvrir la page de partage de l'application. Pour demander un partage, il semblerait qu'il suffira de secouer chaque appareil. Cette approche permettra de mieux contrôler les échanges de fichiers.

Actuellement, une version bêta de cette fonctionnalité est disponible sur Android pour un nombre limité d'utilisateurs. La version finale sera bientôt disponible et devrait être accessible dans les prochains mois.

Crédit Photo : WABetaInfo