18 juillet 2026 à 03h56 par Philippe

WhatsApp prépare son propre cloud pour les sauvegardes : une évolution qui pourrait simplifier la vie des utilisateurs d'iPhone et d'Android

WhatsApp travaille sur une évolution majeure de son système de sauvegarde des conversations. D'après plusieurs indices découverts dans les versions de développement de l'application, la messagerie de Meta préparerait un service de stockage en ligne entièrement intégré, permettant aux utilisateurs de conserver leurs sauvegardes directement sur les serveurs de WhatsApp, sans passer par iCloud ou Google Drive.

Si cette fonctionnalité est encore loin d'être disponible, elle pourrait transformer la manière dont les utilisateurs changent de smartphone, tout en réduisant la dépendance de WhatsApp aux services cloud d'Apple et de Google.

Une alternative à iCloud et Google Drive

Aujourd'hui, le fonctionnement de WhatsApp diffère selon le système d'exploitation utilisé. Sur iPhone, les sauvegardes sont obligatoirement stockées dans iCloud, tandis que sur Android elles reposent sur Google Drive.

Ce fonctionnement est simple, mais il présente une limite importante : l'espace de stockage gratuit est rapidement saturé. Apple ne propose que 5 Go gratuits sur iCloud, un quota partagé avec les photos, vidéos, documents et sauvegardes de l'ensemble de l'appareil. Google offre davantage avec 15 Go sur Google Drive, mais cet espace est lui aussi partagé avec Gmail, Google Photos et les autres services de l'écosystème.

Pour les utilisateurs qui échangent quotidiennement des photos, des vidéos, des messages vocaux ou des documents volumineux sur WhatsApp, les sauvegardes peuvent rapidement occuper plusieurs gigaoctets et pousser à souscrire un abonnement de stockage supplémentaire.

C'est précisément ce problème que Meta chercherait à résoudre avec son propre service de sauvegarde.

Un espace dédié exclusivement aux conversations WhatsApp

Les informations découvertes dans le code des versions de développement de WhatsApp montrent que l'application proposerait prochainement un troisième choix de sauvegarde : le cloud de WhatsApp.

L'utilisateur pourrait ainsi sélectionner son fournisseur de sauvegarde directement depuis les paramètres de l'application, en conservant la possibilité d'utiliser iCloud ou Google Drive s'il le souhaite. Le nouveau service ne remplacerait donc pas les solutions actuelles, mais viendrait les compléter.

Selon les éléments observés, WhatsApp envisagerait d'offrir gratuitement 2 Go de stockage à chaque utilisateur. Cette capacité conviendrait à des sauvegardes essentiellement composées de messages texte, mais pourrait rapidement devenir insuffisante pour les utilisateurs partageant régulièrement des contenus multimédias.

Pour répondre à ces besoins, Meta préparerait plusieurs offres payantes. Un premier forfait de 50 Go serait proposé autour de 0,99 dollar par mois, soit un tarif similaire à celui pratiqué par Apple pour iCloud+. Des capacités plus importantes, pouvant atteindre 1 To, seraient également à l'étude, même si leurs prix n'ont pas encore été dévoilés.

Comme le projet est encore en développement, ces capacités et cette grille tarifaire restent susceptibles d'évoluer avant un éventuel lancement.

Une sécurité renforcée grâce au chiffrement de bout en bout

La sécurité constitue l'un des principaux arguments avancés pour cette future solution.

Les sauvegardes hébergées sur les serveurs de WhatsApp seraient protégées par un chiffrement de bout en bout activé par défaut. Concrètement, les données seraient chiffrées directement sur l'appareil avant leur envoi vers le cloud, empêchant toute lecture par un tiers, y compris par Meta.

L'accès aux sauvegardes pourrait être sécurisé de plusieurs façons. Les utilisateurs auraient notamment la possibilité d'utiliser une passkey qui est une méthode d'authentification reposant sur Face ID, Touch ID ou les systèmes biométriques Android, un mot de passe classique ou encore une clé de récupération composée de 64 caractères.

Meta affirme que seuls certains éléments techniques liés aux sauvegardes, comme les métadonnées, seraient exploités pour assurer le fonctionnement du service, sans accès au contenu des conversations.

Un changement qui faciliterait les migrations entre iPhone et Android

Au-delà de la question du stockage, cette évolution pourrait résoudre l'un des principaux points faibles de WhatsApp : le transfert des conversations entre les deux principaux systèmes d'exploitation.

Aujourd'hui, les sauvegardes iCloud ne peuvent pas être restaurées sur Android, tandis que celles enregistrées sur Google Drive sont incompatibles avec iOS. Les utilisateurs souhaitant changer de plateforme doivent recourir à une procédure spécifique nécessitant généralement les deux appareils côte à côte.

Avec un système de sauvegarde unique hébergé directement par WhatsApp, cette contrainte pourrait disparaître. Il suffirait alors de se connecter à son compte pour retrouver automatiquement l'ensemble de son historique de conversations, quel que soit le smartphone utilisé.

Cette évolution simplifierait considérablement le passage d'un iPhone vers un appareil Android, ou inversement, en supprimant la dépendance aux infrastructures respectives d'Apple et de Google.

Un projet encore à un stade précoce

Malgré l'intérêt suscité par cette nouveauté, il faudra encore patienter avant de pouvoir en profiter.

Les différentes informations proviennent des analyses réalisées par les spécialistes de WABetaInfo, qui ont identifié plusieurs références à cette fonctionnalité dans les versions de développement de WhatsApp sur Android puis plus récemment sur iOS.

À ce stade, le service n'est accessible ni aux bêta-testeurs Android ni aux utilisateurs de TestFlight sur iPhone. Aucune version publique n'est disponible et Meta n'a publié aucune communication officielle concernant son développement.

Il n'existe donc, pour l'instant, aucune date de lancement ni calendrier de déploiement.

Une stratégie qui renforcerait l'écosystème de Meta

Au-delà du simple confort d'utilisation, ce projet illustre une stratégie plus large de Meta visant à maîtriser davantage les services proposés autour de WhatsApp.

En hébergeant directement les sauvegardes des conversations, le groupe réduirait sa dépendance vis-à-vis des infrastructures cloud d'Apple et de Google, tout en proposant un service potentiellement plus flexible pour les utilisateurs.

Cette approche pourrait également constituer une nouvelle source de revenus grâce aux abonnements de stockage, à l'image des offres déjà commercialisées par les principaux fournisseurs de services cloud.

Si le projet se concrétise, les utilisateurs conserveraient néanmoins la liberté de continuer à utiliser iCloud ou Google Drive pour leurs sauvegardes. Le futur cloud de WhatsApp apparaîtrait comme une option supplémentaire, destinée à offrir davantage de souplesse sans imposer de changement d'habitudes.

Crédit Photo : WABetaInfo