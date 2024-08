19 août 2024 à 00h00 par La rédaction

WhatsApp : Prêt à colorer vos conversations ?

Avec plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs, WhatsApp, propriété de Meta, est indéniablement le leader mondial de la messagerie instantanée. Son interface intuitive et ses mises à jour régulières, contribuent à son succès et à son expansion à l'échelle internationale.

WhatsApp, comme beaucoup d'autres applications, évolue constamment. Pour améliorer l'expérience utilisateur, il teste souvent de nouvelles fonctionnalités avant de les rendre disponibles pour tous. C'est le cas, par exemple, d'un nouveau design pour les conversations, repéré par WABetaInfo.

Un manque de personnalisation : Une limite pour certains utilisateurs

Si WhatsApp excelle dans de nombreux domaines, la personnalisation de son interface reste un point faible. En effet, les possibilités de modification sont très restreintes, se limitant au choix du thème (sombre ou clair) et à la personnalisation sommaire de l'arrière-plan des discussions. L'absence d'options pour modifier les couleurs, les icônes ou d'autres éléments de l'interface est une limite notable, qui explique pourquoi certains utilisateurs se tournent vers des applications tierces offrant une plus grande liberté de personnalisation.

Apparemment inspirée par son concurrent Telegram, WhatsApp pourrait donc bientôt adopter la fonctionnalité « Thèmes de discussion », permettant ainsi à ses utilisateurs de personnaliser l'apparence de leurs conversations."

Des couleurs personnalisées pour les bulles de discussion : Un pas vers une interface plus personnalisée

L’idée est d’offrir aux participants lors d'une conversation, la possibilité de personnaliser l'interface, rendant ainsi chaque échange unique. Deux options de personnalisation sont envisagées : la coloration des messages et la modification de l'arrière-plan."

Actuellement limités au vert pâle et au blanc, les choix de couleurs pour les bulles de discussion seraient considérablement élargis. Cette personnalisation permettrait à chacun de créer un style unique pour ses conversations WhatsApp, en s'inspirant par exemple de l'interface d'iMessage avec ses célèbres bulles bleues. Cette idée, déjà envisagée en 2021, semble enfin prête à voir le jour.

À l'heure actuelle, cette fonctionnalité est en phase de test. Aucune information n'a été communiquée quant à une éventuelle mise à disposition générale, ni sur la date à laquelle cela pourrait se produire.