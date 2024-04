19 avril 2024 à 06h07 par La rédaction

WhatsApp prévoit d'intégrer 3 nouveaux filtres pour mieux gérer ses conversations

Malgré sa domination en tant qu'application de messagerie la plus populaire au monde avec 2 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois, WhatsApp se trouve confrontée à un obstacle de taille engendré par son succès : le traitement permanent de messages.

En effet, la multiplication des conversations individuelles et de groupes rend difficile la priorisation des informations importantes, ce qui peut causer de la frustration chez les utilisateurs qui risquent de passer à côté de messages essentiels.

Les utilisateurs intensifs de WhatsApp vont bientôt être ravis car de nouveaux filtres de discussion sont prévus pour faciliter la navigation des conversations.

Afin d'améliorer l'organisation et de faciliter la recherche rapide des conversations, WhatsApp va intègrer trois nouveaux filtres : "Toutes", "Non lues" et "Groupes". Ces filtres seront accessibles au-dessus de la liste des discussions et pourront être activés en un clic ou un appui simple.

Grâce à ces filtres, il sera donc possible de trouver instantanément les messages importants, les discussions non lues et les groupes, sans se perdre dans la multitude de conversations.

Cette fonctionnalité tant attendue devrait ainsi simplifier considérablement la vie des utilisateurs qui échangent quotidiennement sur l'application. Certains utilisateurs peuvent déjà en profiter, tandis que d'autres les recevront dans les prochaines semaines, sur iOS et Android.

En plus des trois filtres récemment lancés, WhatsApp prépare d'autres options pour affiner la gestion de vos messages. Selon les fuites de WABetaInfo, l'application de messagerie populaire envisage d'ajouter 3 filtres : "Contacts" pour filtrer et séparer les messages des personnes et entreprises inconnues, "Favoris" pour regrouper rapidement les conversations avec vos contacts les plus fréquents et des "Filtres de discussion personnalisés" pour créer des filtres selon vos besoins spécifiques.