26 avril 2025 à 08h21 par La rédaction

WhatsApp renforce la sécurité : découvrez la nouvelle "Confidentialité avancée de la discussion"

WhatsApp franchit un nouveau cap en matière de sécurité et de confidentialité. Une nouvelle fonctionnalité baptisée "Confidentialité avancée de la discussion" a été dévoilée. Son but ? Offrir aux utilisateurs un contrôle encore plus strict sur la protection de leurs échanges sensibles, personnels ou professionnels.

Un nouveau verrou sur vos échanges sensibles

Depuis sa création, WhatsApp mise sur un chiffrement de bout en bout pour garantir que seuls l'expéditeur et le destinataire puissent lire ou écouter le contenu des messages et appels. Ce système, considéré comme l’un des plus sûrs au monde, empêchait déjà l’accès aux échanges, même pour WhatsApp lui-même. Mais à mesure que l'usage de l'application se diversifie, notamment pour des échanges professionnels, médicaux ou intimes, les besoins de protection évoluent.

La "Confidentialité avancée de la discussion" vient donc répondre à ces nouvelles attentes en empêchant l'exportation du contenu des discussions hors de l’application et en bloquant le téléchargement automatique des médias sur les téléphones des participants. Elle interdit également d'utiliser les messages pour alimenter des fonctionnalités d'intelligence artificielle, comme celles de Meta AI.

Une réponse aux usages actuels : santé, communauté et vie privée

WhatsApp n'est plus seulement un outil de messagerie entre amis ou en famille. De plus en plus de groupes de soutien, communautés médicales, associations locales ou même équipes professionnelles utilisent l’application pour échanger des informations sensibles.

Les développeurs insistent d’ailleurs sur cette évolution :

"Les groupes WhatsApp constituent de plus en plus le prolongement de nos relations sociales dans la vie réelle, avec des personnes que nous connaissons parfois peu", souligne le communiqué officiel de l’entreprise.

Ainsi, la nouvelle fonctionnalité se révèle particulièrement précieuse dans les contextes où la confidentialité est vitale : discussions médicales, projets communautaires, échanges autour de sujets personnels, ou encore communication interne au sein d'entreprises.

Comment activer la "Confidentialité avancée" ?

L’activation de cette protection supplémentaire est simple et accessible :

Ouvrez une discussion (individuelle ou de groupe). Cliquez sur le nom de la discussion en haut de l’écran. Sélectionnez l’option "Confidentialité avancée de la discussion".

Attention : la fonctionnalité n’est pas activée par défaut. Il faut donc l’appliquer manuellement à chaque conversation pour laquelle vous souhaitez un niveau de protection maximal.

Quelques limites… pour le moment

Même si cette nouveauté marque un progrès significatif, elle n’est pas encore parfaite. Même si cette nouveauté marque un progrès significatif, elle n’est pas encore parfaite, car un participant peut toujours réaliser une capture d’écran et le téléchargement manuel des médias reste possible, même si leur transfert automatique est bloqué.

WhatsApp précise que cette première version de la "Confidentialité avancée" sera améliorée au fil du temps, avec l’ambition d'offrir à terme une sécurité totale contre toutes formes de fuite de contenus.

Une évolution vers une messagerie ultra-sécurisée

Cette annonce s'inscrit dans une stratégie plus large de WhatsApp, qui souhaite devenir la messagerie de référence pour toutes les situations où la sécurité et la confidentialité sont primordiales. Après le chiffrement de bout en bout, les messages éphémères et le verrouillage des discussions, la "Confidentialité avancée de la discussion" constitue une nouvelle étape dans cette mission.

En renforçant ses outils de protection, WhatsApp répond également aux défis posés par l’essor des intelligences artificielles, le piratage numérique et les usages de plus en plus variés de la plateforme.