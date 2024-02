14 février 2024 à 00h50 par La rédaction

WhatsApp veut renforcer la sécurité des conversations privées et intégrer des pseudonymes

Afin de mieux protéger la vie privée de ses utilisateurs, WhatsApp va bientôt proposer plusieurs fonctionnalités très utiles : la possibilité de choisir un pseudonyme pour s'identifier, au lieu d'utiliser son numéro de téléphone.

Meta s'active sur de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la sécurité et l'ergonomie pour les utilisateurs multi-appareils.

Depuis bientôt un an, de nombreux indices laissent penser que WhatsApp s'apprête à lancer plusieurs fonctionnalités majeures : la connexion par nom d'utilisateur et le "Chat Lock".

Pourquoi des noms d'utilisateur ?

Avec la connexion par nom d'utilisateur, les utilisateurs n'auraient plus besoin d'utiliser leur numéro de téléphone pour se connecter à l'application de messagerie. Ils pourraient simplement choisir un nom d'utilisateur unique et l'utiliser pour s'identifier.

L'objectif de' l'introduction des noms d'utilisateur sur WhatsApp, est de se connecter sans nécessairement divulguer son numéro de téléphone. Cette nouvelle fonctionnalité devrait réduire la dépendance de l'application au numéro de téléphone pour l'authentification.

En conséquence, on peut envisager des connexions simplifiées sur d'autres appareils tels que les PC, les tablettes ou un deuxième smartphone, sans la nécessité d'être connecté à partir d'un smartphone principal. De plus, l'utilisation de noms d'utilisateur permettra l'adoption de pseudonymes.

Plus de sécurité avec le "Chat Lock"

D'après WABetaInfo, un site spécialisé dans les mises à jour de WhatsApp, Meta s'active sur de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs multi-appareils. Parmi celles-ci, une fonction de verrouillage des chats synchronisée entre les appareils. WhatsApp travaillerait aussi sur une nouvelle fonctionnalité de sécurité pour son interface web : le "Chat Lock". Cette fonction permettra aux utilisateurs de verrouiller leurs chats sensibles, les rendant inaccessibles sans une authentification supplémentaire.

Les utilisateurs peuvent échanger des informations sensibles dans des discussions qu'ils souhaitent protéger contre tout accès non autorisé.

De plus, en prévoyant d'introduire cette fonctionnalité, WhatsApp s'engage à offrir une sécurité cohérente et standardisée sur tous les appareils et plateformes. En effet, les discussions verrouillées seront synchronisées sur toutes les plateformes de l'application.

Il faudra patienter encore un peu avant de pouvoir profiter de ces nouvelles fonctionnalités sur WhatsApp. Elles devraient être ajoutées dans les prochaines mises à jour de l'application, prévue pour plus tard dans l'année.