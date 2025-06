04 juin 2025 à 04h01 par La rédaction | 04 juin 2025 à 06h10

WhatsApp se met aux pseudonymes : bientôt la fin du numéro de téléphone obligatoire

Meta s’apprête à révolutionner l’usage de WhatsApp avec une nouvelle fonctionnalité attendue de longue date : la création de noms d’utilisateur uniques. Objectif : renforcer la confidentialité en permettant des échanges sans révéler son numéro de téléphone.

Un tournant pour la vie privée sur WhatsApp

Depuis sa création, WhatsApp a imposé le numéro de téléphone comme identifiant principal pour toute interaction. Un choix structurant qui différenciait l'application de nombreux concurrents comme Telegram, Signal ou même les autres plateformes du groupe Meta (Messenger, Instagram), toutes passées aux noms d’utilisateur. Aujourd’hui, ce modèle touche à sa fin.

Selon les révélations du site spécialisé WABetaInfo, WhatsApp développe actuellement une fonctionnalité de pseudonymes repérée dans une version bêta de l'application pour iOS via TestFlight. Ce changement capital devrait permettre à chaque utilisateur de créer un identifiant personnel unique — un nom d’utilisateur — pour interagir sur la plateforme sans devoir divulguer son numéro de téléphone.

Des règles strictes pour protéger les utilisateurs

Pour encadrer cette évolution, WhatsApp met en place un ensemble de règles visant à éviter les abus et à protéger les utilisateurs contre les fraudes. Le nom d’utilisateur devra comporter entre trois et trente caractères. Il devra également contenir au moins une lettre, ce qui empêche les pseudonymes constitués uniquement de chiffres ou de symboles. Il ne pourra pas commencer par « www » ni se terminer par des extensions comme « .com » ou « .net », afin de ne pas être confondu avec une adresse web.

WhatsApp limite aussi les caractères autorisés : seuls les lettres minuscules, les chiffres, les points et les tirets bas seront acceptés. Une fois le nom validé, une animation de confettis s’affichera pour confirmer sa création. Ce pseudonyme remplacera alors le numéro de téléphone dans les discussions, lorsque cela sera pertinent. Et en cas de modification ultérieure, un message système notifiera automatiquement vos contacts, comme c’est déjà le cas lorsqu’un utilisateur change son numéro ou sa photo de profil.

Une protection supplémentaire : le code PIN privé

WhatsApp ne se contente pas d’introduire les pseudonymes : une couche de sécurité supplémentaire est en cours de développement avec un système de code PIN. Cette fonctionnalité, en test dans une version bêta Android, ajoutera un filtre avant toute tentative de contact. Concrètement, même si quelqu’un connaît votre pseudonyme, il ne pourra pas vous envoyer de message sans avoir saisi le code PIN que vous aurez défini.

Ce code restera privé et pourra être partagé uniquement avec des personnes de confiance. Il s’agit donc d’un verrou supplémentaire destiné à éviter les messages non désirés, le spam ou les tentatives de harcèlement. WhatsApp affiche déjà un bandeau dans l’onglet “Discussions” pour inciter les utilisateurs à activer cette protection. Bien que facultative, cette option est fortement recommandée, en particulier si l’on choisit un pseudonyme simple ou prévisible.

Un déploiement progressif, mais imminent

La fonctionnalité n’est pas encore disponible, même pour les utilisateurs inscrits aux programmes bêta. Toutefois, les éléments repérés dans le code source des dernières versions montrent que le déploiement est en bonne voie. Une mise à jour de la version Web de WhatsApp est également prévue pour permettre aux utilisateurs de vérifier si un nom est disponible avant de le créer. Cela facilitera l’adoption, notamment pour ceux qui utilisent WhatsApp sur plusieurs appareils.

Développée depuis août 2024, cette innovation devrait faire l’objet d’une phase de test élargie avant son lancement officiel. Aucune date n’a encore été annoncée, mais la multiplication des indices suggère une arrivée prochaine.

Pourquoi cette évolution est majeure

Avec l’introduction des noms d’utilisateur, WhatsApp s’aligne enfin sur les standards de la concurrence tout en répondant à deux enjeux cruciaux. D’une part, cette évolution améliore la confidentialité des échanges, en évitant d’exposer un numéro de téléphone personnel dans des groupes publics, professionnels ou communautaires. D’autre part, elle limite les risques d’arnaques et de sollicitations indésirables qui résultent souvent de la simple divulgation d’un numéro.

Il s’agit aussi d’un choix stratégique : les plateformes comme Telegram ou Signal ont depuis longtemps adopté des identifiants anonymes, offrant plus de contrôle aux utilisateurs. WhatsApp corrige ainsi un retard notable dans la gestion de la vie privée.

Une dynamique d’innovations continues chez WhatsApp

Cette nouveauté s’ajoute à une série de mises à jour récentes visant à enrichir l’écosystème WhatsApp. L’application a notamment lancé une version native pour iPad, travaille sur une future intégration avec Instagram, et teste un outil d’intelligence artificielle capable de résumer automatiquement les longues discussions de groupe. Par ailleurs, la version Web de la messagerie fait l’objet d’une refonte pour offrir une expérience aussi complète que celle de l’application mobile.

Meta accélère ainsi le rythme de l’innovation pour WhatsApp, avec une stratégie centrée sur le confort d’usage, la productivité et surtout la confidentialité des données personnelles.

Une messagerie plus privée, plus moderne

L’arrivée imminente des noms d’utilisateur sur WhatsApp marque une rupture majeure dans le fonctionnement de la plateforme. En permettant des échanges anonymisés, Meta renforce la confidentialité et modernise sa messagerie pour répondre aux attentes actuelles en matière de vie privée.

Cette évolution, conjuguée au système de code PIN, offre un nouveau niveau de contrôle aux utilisateurs et s’inscrit dans une volonté plus large de sécuriser les échanges face aux menaces numériques. Il ne reste plus qu’à attendre la version officielle pour en profiter.

Crédit Photo : WABetaInfo