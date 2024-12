17 décembre 2024 à 00h00 par La rédaction

WhatsApp se met en quatre pour les fêtes : nouvelles fonctionnalités et appels sur mesure

Alors que les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, WhatsApp, l’application de messagerie instantanée la plus populaire au monde, dévoile de nouvelles fonctionnalités destinées à enrichir l’expérience utilisateur. Ces améliorations, déployées tant sur les versions mobiles que sur ordinateur, visent à rendre les échanges encore plus fluides et ludiques.

Avec plus de 2 milliards d'appels passés chaque jour sur la plateforme, WhatsApp se positionne comme un outil de communication incontournable, notamment en cette période festive où les échanges avec la famille et les amis se multiplient. Ces nouveautés arrivent donc à point nommé pour accompagner les utilisateurs dans leurs célébrations.

Des appels sur mesure

L'une des nouveautés les plus attendues est la possibilité de sélectionner les participants à un appel à partir d'une discussion de groupe. Fini les appels de groupe improvisés où tout le monde est convié ! Désormais, vous pouvez facilement organiser des appels plus intimes avec vos proches, sans déranger les autres membres du groupe. Cette fonctionnalité s'avère particulièrement utile pour planifier des surprises ou discuter de sujets personnels.

Des appels vidéo plus ludiques

WhatsApp pimente également les appels vidéo en proposant une dizaine d'effets amusants. Que vous souhaitiez vous transformer en un adorable chiot, plonger dans un univers sous-marin ou vous lancer dans un karaoké virtuel, les possibilités sont infinies. Ces effets apporteront une touche de fantaisie à vos conversations et créeront des souvenirs inoubliables.

Des appels simplifiés sur ordinateur

Pour les utilisateurs de WhatsApp sur ordinateur, l'application a été repensée afin de faciliter les appels. L'onglet "Appels" a été entièrement revu pour offrir une interface plus intuitive et plus complète. Il est désormais plus simple de démarrer un appel, de créer un lien d'appel à partager ou de composer directement un numéro de téléphone.

Une qualité d'appel améliorée

Enfin, WhatsApp a mis l'accent sur l'amélioration de la qualité des appels vidéo. Que vous utilisiez un smartphone ou un ordinateur, vous pouvez désormais profiter d'appels plus stables, avec une résolution vidéo supérieure et une image plus nette. Les appels de groupe sont également concernés par ces améliorations, permettant à un plus grand nombre de personnes de participer à des conversations vidéo fluides.