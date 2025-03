08 mars 2025 à 00h00 par La rédaction | 08 mars 2025 à 09h20

WhatsApp : une fonctionnalité activée par défaut peut mettre en danger vos données personnelles

WhatsApp est une application de messagerie instantanée utilisée par des millions de personnes à travers le monde. Pratique et efficace, elle permet d'échanger des messages, des appels, des photos et des vidéos en toute simplicité. Pourtant, une fonctionnalité activée par défaut sur l'application pourrait mettre en péril vos données personnelles.

Un risque insoupçonné

Parmi les nombreuses options de WhatsApp, le "téléchargement automatique des médias" est activé par défaut lors de l'installation. Cette fonctionnalité enregistre directement sur votre appareil toutes les images, vidéos et fichiers que vous recevez via l'application. À première vue, cette automatisation peut sembler pratique, mais elle représente une faille de sécurité exploitée par des cybercriminels.

En effet, les escrocs utilisent cette option pour envoyer discrètement des fichiers contenant des virus ou des logiciels espions. Une fois stockés sur votre smartphone, ces fichiers peuvent donner accès à vos informations personnelles : mots de passe, données bancaires, messages privés et bien plus encore. Dans certains cas, ils permettent même aux hackers d'usurper votre identité ou de réaliser des transactions frauduleuses.

Comment se protéger ?

Heureusement, il est possible de prévenir ces risques en quelques étapes simples :

Accédez aux paramètres de WhatsApp : ouvrez l'application et cliquez sur les trois points situés en haut à droite.

: ouvrez l'application et cliquez sur les trois points situés en haut à droite. Allez dans "Stockage et données" : dans ce menu, vous trouverez l'option "Téléchargement automatique des médias".

: dans ce menu, vous trouverez l'option "Téléchargement automatique des médias". Désactivez le téléchargement automatique : pour chaque type de connexion (données mobiles, Wi-Fi, itinérance), sélectionnez "Jamais" pour les photos, vidéos, audios et documents.

: pour chaque type de connexion (données mobiles, Wi-Fi, itinérance), sélectionnez "Jamais" pour les photos, vidéos, audios et documents. Soyez vigilant face aux messages suspects : ne téléchargez aucun fichier provenant d'un expéditeur inconnu et méfiez-vous des liens suspects.

: ne téléchargez aucun fichier provenant d'un expéditeur inconnu et méfiez-vous des liens suspects. Activez la vérification en deux étapes : cette mesure ajoute un niveau de sécurité supplémentaire en exigeant un code PIN lors de chaque connexion depuis un nouvel appareil.

Une précaution essentielle

Désactiver le téléchargement automatique des médias sur WhatsApp est une mesure simple mais efficace pour préserver votre sécurité en ligne. En prenant quelques précautions, vous limitez les risques d'escroquerie et de vol de données personnelles. Dans un monde où les cyberattaques sont de plus en plus courantes, mieux vaut prévenir que guérir !