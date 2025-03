14 mars 2025 à 00h00 par La rédaction

WhatsApp va enfin donner la possibilité de désactiver la caméra avant de décrocher

Répondre à un appel vidéo sur WhatsApp peut parfois devenir une source de désagrément. Dès que l'on décroche, la caméra frontale s'active automatiquement, sans possibilité de choix préalable. Une contrainte qui peut être gênante pour de nombreux utilisateurs, mais qui sera bientôt de l'histoire ancienne grâce à une mise à jour très attendue.

Une nouvelle option pour plus de contrôle

D'après Android Authority, WhatsApp teste actuellement une fonctionnalité permettant de désactiver la caméra avant de répondre à un appel vidéo. Intégrée dans la version bêta 2.25.7.3 sur Android, cette nouveauté affichera un bouton "Désactiver la vidéo" au moment de la réception de l'appel. En l'activant, l'utilisateur pourra répondre en mode audio uniquement, sans craindre d'apparaître à l'écran malgré lui.

Jusqu'à présent, il fallait décrocher puis éteindre immédiatement la caméra, une solution peu intuitive et parfois stressante. Avec cette mise à jour, l'utilisateur conserve la maîtrise totale de son appel et peut, s'il le souhaite, activer la vidéo à tout moment une fois la conversation entamée.

Un enjeu de confidentialité et de sécurité

Cette amélioration répond aussi à des enjeux de protection de la vie privée. Ces dernières années, des pratiques frauduleuses telles que la "sextorsion" se sont multipliées. Certains escrocs appellent leurs victimes en vidéo et affichent des contenus explicites afin de les piéger et les faire chanter. La possibilité de refuser la vidéo dès le départ réduit ces risques et offre une expérience plus sécurisée aux utilisateurs.

WhatsApp continue d'évoluer

Cette nouveauté s'inscrit dans une série d'améliorations apportées par WhatsApp pour enrichir son application. L'entreprise travaille également sur l'intégration de Meta AI, un assistant intelligent qui pourra être accessible via un widget sur l'écran d'accueil des utilisateurs. L'objectif est de transformer WhatsApp en une plateforme toujours plus intuitive et sécurisée.

Bien que la date de déploiement grand public de cette mise à jour ne soit pas encore connue, son introduction dans la version bêta laisse présager une disponibilité imminente.