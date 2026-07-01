01 juillet 2026 à 00h00 par Philippe

WhatsApp va enfin permettre de discuter sans partager son numéro de téléphone : les noms d'utilisateur arrivent, les réservations sont ouvertes

Longtemps attendue par les utilisateurs, une évolution majeure s'apprête à transformer le fonctionnement de WhatsApp. La messagerie de Meta va bientôt permettre de communiquer avec de nouvelles personnes sans avoir à dévoiler son numéro de téléphone. Grâce à l'arrivée des noms d'utilisateur, chacun pourra être contacté à l'aide d'un identifiant unique, une fonctionnalité qui rapproche WhatsApp des autres grandes plateformes sociales tout en renforçant la protection de la vie privée. Avant même son déploiement officiel, Meta ouvre dès à présent la réservation des identifiants afin de permettre aux utilisateurs de sécuriser le nom qu'ils souhaitent utiliser.

Avec plus de trois milliards d'utilisateurs revendiqués à travers le monde, WhatsApp est aujourd'hui la première messagerie instantanée de la planète. Pourtant, depuis son lancement, son fonctionnement repose sur un principe simple : pour échanger avec quelqu'un, il faut connaître son numéro de téléphone. Une approche qui a largement contribué à son succès, mais qui montre aujourd'hui certaines limites, notamment en matière de confidentialité.

Le numéro de téléphone est devenu une donnée particulièrement sensible. Il est souvent associé à de nombreux services du quotidien, aux comptes bancaires, aux démarches administratives ou encore à l'authentification de multiples applications. Le partager avec un inconnu ou avec des dizaines de personnes dans un groupe n'est donc pas toujours souhaitable.

C'est précisément ce problème que Meta entend résoudre avec cette nouvelle fonctionnalité.

Un identifiant personnel à la place du numéro de téléphone

Les futurs noms d'utilisateur permettront aux membres de WhatsApp d'être identifiés par un pseudo unique plutôt que par leur numéro de téléphone. Lorsqu'une personne prendra contact avec un utilisateur pour la première fois, seul ce nom d'utilisateur sera visible si cette option a été activée.

Concrètement, il deviendra possible d'entamer une conversation privée, de rejoindre un groupe ou d'échanger avec une entreprise sans révéler son numéro personnel. Cette évolution constitue l'un des changements les plus importants de l'histoire de WhatsApp depuis son rachat par Meta.

L'entreprise prend l'exemple d'un nouvel étudiant, d'un voisin ou d'une personne rencontrée lors d'un événement. Dans ces situations, partager immédiatement son numéro de téléphone peut sembler trop intrusif. Avec un nom d'utilisateur, il suffira désormais de communiquer un identifiant pour commencer une conversation.

Le même principe s'appliquera aux discussions de groupe. Un utilisateur pourra intégrer un groupe de parents d'élèves, une association, un club sportif ou une communauté sans que son numéro de téléphone soit automatiquement exposé à l'ensemble des participants.

Une fonctionnalité pensée avant tout pour la confidentialité

Meta présente cette nouveauté comme une évolution majeure de sa stratégie en matière de protection de la vie privée.

Contrairement à d'autres réseaux sociaux, WhatsApp ne prévoit aucun annuaire public des noms d'utilisateur. Il sera impossible de parcourir une liste de profils ou d'effectuer des recherches pour découvrir de nouveaux utilisateurs.

Pour contacter une personne, il faudra connaître précisément son identifiant. Aucune suggestion automatique ne sera proposée par l'application, ce qui limite considérablement les risques de démarchage ou de sollicitations indésirables.

WhatsApp ajoute également un niveau de sécurité supplémentaire grâce à une fonctionnalité optionnelle baptisée « clé de nom d'utilisateur ». Si l'utilisateur active cette protection, connaître son identifiant ne suffira plus : toute personne souhaitant lui envoyer un premier message devra également disposer de cette clé. Chacun pourra ainsi choisir entre un accès plus ouvert ou un contrôle beaucoup plus strict des nouveaux contacts.

Cette approche distingue WhatsApp des réseaux sociaux classiques, où les identifiants sont généralement publics et facilement accessibles.

Les réservations sont déjà ouvertes

Même si la fonctionnalité ne sera activée que plus tard dans l'année, Meta a choisi d'ouvrir dès maintenant les réservations des noms d'utilisateur.

Cette décision n'a rien d'anodin. Avec plus de trois milliards d'utilisateurs, de nombreux pseudonymes risquent d'être particulièrement convoités. En permettant à chacun de réserver son identifiant en amont, WhatsApp espère éviter une ruée au moment du lancement officiel.

La réservation s'effectue en quelques secondes depuis la dernière version de l'application. Il suffit de se rendre dans Paramètres, puis Compte et enfin Nom d'utilisateur. Les utilisateurs concernés recevront progressivement une notification lorsque cette option deviendra disponible dans leur pays.

Pour les personnes qui manquent d'inspiration, WhatsApp intègre également un générateur capable de proposer automatiquement des noms d'utilisateur disponibles.

Les créateurs et les entreprises pourront conserver leur identité numérique

Cette nouveauté ne s'adresse pas uniquement aux particuliers.

Meta prévoit un dispositif spécifique destiné aux créateurs de contenu, aux petites entreprises, aux associations et aux organisations qui souhaitent conserver une identité cohérente sur l'ensemble de ses plateformes.

Ils pourront ainsi demander à utiliser le même nom d'utilisateur que celui déjà enregistré sur Facebook ou Instagram. Cette harmonisation facilitera leur identification par leurs clients, leur communauté ou leurs abonnés, tout en simplifiant leur présence sur les différents services du groupe Meta.

Cette continuité devrait également limiter les risques d'usurpation d'identité et permettre aux marques de conserver une identité unique sur l'ensemble de l'écosystème Meta.

Une évolution attendue depuis plusieurs années

L'arrivée des noms d'utilisateur constitue l'aboutissement d'un projet évoqué depuis longtemps. De nombreuses références à cette fonctionnalité avaient été repérées ces dernières années dans les versions de développement de WhatsApp, laissant entrevoir une évolution importante du fonctionnement de la messagerie.

En adoptant ce système, WhatsApp se rapproche de services comme Instagram, Facebook, X, Telegram ou Signal, où l'identifiant personnel permet déjà d'échanger sans nécessairement divulguer un numéro de téléphone.

La différence réside toutefois dans la philosophie retenue par Meta. Là où la plupart des plateformes favorisent la découverte de nouveaux profils, WhatsApp conserve son approche centrée sur les contacts privés. Les noms d'utilisateur servent ici essentiellement à masquer le numéro de téléphone, et non à transformer la messagerie en réseau social.

Un déploiement progressif dans les prochains mois

Comme souvent avec les nouvelles fonctionnalités de WhatsApp, le lancement se fera progressivement. Meta n'a pas communiqué de liste officielle des pays concernés par cette première phase de réservation. L'entreprise indique simplement que les utilisateurs seront avertis directement dans l'application lorsque la fonctionnalité sera disponible dans leur pays.

La réservation des identifiants commence dès cette semaine dans les régions concernées, tandis que l'activation complète des noms d'utilisateur interviendra progressivement au cours des prochains mois.

Une fois activée, cette nouveauté modifiera profondément la manière d'utiliser WhatsApp. Les premiers échanges avec un particulier ou une entreprise pourront désormais se faire sans exposer son numéro de téléphone, offrant un meilleur équilibre entre simplicité de communication et protection de la vie privée.