04 octobre 2024 à 07h01 par La rédaction

WhatsApp va intégrer une bibliothèque de filtres et d'arrière-plans pour les appels vidéo

WhatsApp pousse plus loin l'expérience des appels vidéo en intégrant des options de personnalisation avancées. Les utilisateurs pourront bientôt ajuster l'apparence de leurs visios en intégrant une bibliothèque de filtres et d'arrière-plans virtuels.

Grâce à ces nouveaux effets, vous pouvez désormais changer votre arrière-plan ou ajouter un filtre lors d'un appel vidéo pour le personnaliser.

Un large éventail d'options et de nombreuses combinaisons seront proposés avec 10 filtres et les 10 arrière-plans. Vous aurez le choix entre les filtres suivants : chaud, froid, noir et blanc, puits de lumière, onirique, prisme de lumière, fisheye, TV vintage, verre dépoli et bicolore.

10 arrière-plans seront également disponibles. Vous pourrez opter pour l'un des arrière-plans suivants : flou, salon, bureau, café, galets, gourmandises, tacheté, plage, coucher de soleil, célébration et forêt.

Pour accéder à ces options lors d'un appel vidéo individuel ou de groupe, Il suffira de sélectionner les icônes d'effets en haut à droite de l'écran pour afficher la sélection de filtres et d'arrière-plans et choisissez celui qui vous correspond le mieux.

Le déploiement de ces nouvelles fonctionnalités auprès de l'ensemble des utilisateurs est prévu pour les semaines à venir.