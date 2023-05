19 mai 2023 à 00h10 par Philippe

Whatsapp vous permet désormais de cacher vos conversations secrètes et intimes

WhatsApp entend offrir une alternative supplémentaire à ses utilisateurs pour mieux protéger leur intimité. WhatsApp propose désormais une nouvelle solution afin de sécuriser une discussion afin qu'elle ne puisse pas être vue par une autre personne utilisant votre smartphone.

Baptisée Chat Lock, l'option permet aux utilisateurs de verrouiller et de cacher certaines conversations. Son fonctionnement est simple, les utilisateurs sélectionnent les conversations qu'ils souhaitent cacher.

Pour verrouiller une discussion, il suffit d'appuyer sur le nom d'une personne ou d'un groupe et de sélectionner l'option de verrouillage. Pour afficher les discussions verrouillées, il faut glisser votre boîte de réception vers le bas et saisir votre mot de passe ou toucher le capteur d'empreinte de votre téléphone. Le déverrouillage peut aussi se faire par reconnaissance faciale.

En effet, le verrouillage du chat efface le chat sécurisé de la boîte de réception et le déplace dans un dossier spécifique caché pour éviter qu'il ne soit exposé aux regards indiscrets. Cette fonction permet aussi de masquer le contenu de la conversation et le nom de l'interlocuteur dans vos notifications au cas où une autre personne regarderait l'écran de verrouillage du téléphone.

Chat lock est pour l'instant limité, les conversations individuels et le groupe peuvent être verrouillés, mais pas les appels téléphoniques. Il faut savoir que si vous verrouillez une discussion sur un smartphone spécifique, elle sera verrouillée uniquement sur cet appareil. La discussion ne sera pas verrouillée pour les autres smartphone ou PC sur lesquels vous pouvez utiliser WhatsApp.

Chat Lock rejoint la liste des nouvelles fonctionnalités sur WhatsApp destinées à améliorer la politique de confidentialité de l'application à l'instar des messages éphémères, du chiffrement de bout en bout et les sauvegardes chiffrées ainsi que la possibilité de bloquer les captures d'écran pour certains messages et de masquer son statut de connexion.

Pour l'instant, la fonctionnalité est en cours de déploiement et elle n'est pas encore disponible sur tous les smartphones.