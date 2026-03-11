11 mars 2026 à 00h00 par La rédaction

Wi-Fi 7, modem C1X, 12 Go de RAM : l'iPad Air 2026 change de dimension

Apple ouvre sa semaine d’annonces avec une mise à jour stratégique de son iPad Air. Sans bouleverser son design, la tablette de milieu de gamme adopte la puce M4, gagne en mémoire et modernise sa connectivité, tout en conservant des tarifs inchangés. Une évolution qui renforce encore sa position charnière entre l’iPad d’entrée de gamme et l’iPad Pro.

Disponible en précommande depuis le 4 mars, pour des livraisons à partir du 11 mars, cette nouvelle génération entend séduire étudiants, créatifs et professionnels en quête de puissance maîtrisée.

La puce M4 au cœur de la montée en puissance

La principale nouveauté de ce millésime 2026 tient à l’intégration de la puce M4, déjà aperçue sur les iPad Pro l’an passé. Gravée dans la continuité de la transition Apple Silicon, elle repose ici sur un CPU à 8 cœurs et un GPU à 9 cœurs.

Apple annonce des performances en hausse de 30 % par rapport à l’iPad Air équipé de la M3, et jusqu’à 2,3 fois supérieures à celles du modèle M1. Des chiffres qui traduisent une ambition claire : faire de l’iPad Air une machine capable d’encaisser des usages exigeants, qu’il s’agisse de montage vidéo sous Final Cut Pro, de retouche photo avancée ou de rendu 3D.

Le GPU prend en charge le ray tracing accéléré matériellement et le mesh shading de nouvelle génération. Concrètement, cela se traduit par des rendus plus précis, des jeux plus immersifs et des flux de travail graphiques nettement accélérés. Apple évoque des performances en rendu 3D avec ray tracing plus de quatre fois supérieures à celles de l’iPad Air M1.

12 Go de mémoire : l’iPad Air muscle son multitâche

Autre évolution notable, la mémoire unifiée passe de 8 à 12 Go, soit une hausse de 50 %. La bande passante grimpe à 120 Go/s. Ce renforcement technique n’a rien d’anecdotique : il vise à fluidifier le multitâche et à soutenir les usages liés à l’intelligence artificielle embarquée.

Applications créatives lourdes, gestion simultanée de plusieurs fenêtres, manipulation de fichiers volumineux : l’iPad Air M4 se positionne désormais comme un véritable outil de production mobile. Pour les utilisateurs venant d’un modèle M1, le saut générationnel s’annonce particulièrement sensible.

Une tablette pensée pour l’IA

La M4 intègre un Neural Engine à 16 cœurs, annoncé trois fois plus rapide que celui de la M1. Apple met en avant l’exécution accélérée de modèles d’IA locaux, qu’il s’agisse de retranscription automatique de notes, de recherche intelligente dans les photos ou de détourage vidéo en temps réel.

Ces capacités s’inscrivent dans la stratégie plus large d’Apple autour d’Apple Intelligence, profondément intégrée à iPadOS 26. Si la firme reste mesurée sur les détails, elle insiste sur des fonctionnalités contextuelles et protectrices de la vie privée, exécutées directement sur l’appareil.

Wi-Fi 7 et modem maison : la connectivité modernisée

Cette nouvelle génération inaugure également des composants réseau conçus en interne. La puce N1 apporte la compatibilité Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Thread. Au-delà des débits, Apple promet une meilleure stabilité des connexions et une fiabilité accrue pour des fonctions comme AirDrop ou le partage de connexion.

Les versions Cellular adoptent le modem C1X, également développé par Apple. Le constructeur annonce des débits jusqu’à 50 % plus rapides et une consommation énergétique réduite de 30 % en usage de données mobiles. La compatibilité 5G et la gestion eSIM complètent un tableau pensé pour la mobilité.

Un design fidèle, deux formats au choix

Extérieurement, l’iPad Air conserve ses deux diagonales de 11 et 13 pouces. Les écrans Liquid Retina LCD restent au programme, l’OLED demeurant réservé à l’iPad Pro. Les dimensions ne changent pas : 24,7 x 17,8 x 0,61 cm pour le modèle 11 pouces, 28 x 21,5 x 0,61 cm pour le 13 pouces.

Le lecteur d’empreintes Touch ID demeure intégré au bouton d’alimentation. Les capteurs photo de 12 mégapixels à l’avant comme à l’arrière sont reconduits, avec une caméra frontale positionnée sur la tranche longue pour un usage plus naturel en visioconférence.

Quatre finitions sont proposées : bleu, mauve, lumière stellaire et gris sidéral. Le châssis en aluminium 100 % recyclé s’inscrit dans l’objectif Apple 2030 de neutralité carbone, avec 30 % de matériaux recyclés dans l’ensemble de l’appareil.

iPadOS 26 : une expérience enrichie

L’iPad Air M4 arrive avec iPadOS 26, qui introduit notamment un nouveau système de gestion des fenêtres plus flexible, une barre de menus accessible par geste et une application Fichiers repensée.

L’application Aperçu fait son apparition sur iPad pour la gestion et l’annotation de PDF, tandis que les dossiers peuvent désormais être épinglés dans le Dock. Apple évoque également des améliorations liées à la capture audio locale et aux tâches d’arrière-plan.

L’interface adopte un nouveau langage visuel baptisé Liquid Glass, aux effets translucides dynamiques, destiné à mettre en valeur le contenu et à renforcer la cohérence esthétique de l’ensemble.

Accessoires : productivité maximale

L’iPad Air reste compatible avec l’Apple Pencil (USB-C) et l’Apple Pencil Pro. Ce dernier intègre des interactions avancées comme le pincement et la rotation du stylet, ainsi qu’une compatibilité avec le réseau Localiser.

Le Magic Keyboard, disponible en noir et blanc, propose un trackpad intégré et une rangée de 14 touches de fonction. Sa fixation magnétique via Smart Connector permet alimentation et transfert de données sans passer par le Bluetooth.

Des prix inchangés, un positionnement renforcé

Malgré l’arrivée de la M4 et l’augmentation de la mémoire, Apple maintient ses tarifs de départ : 669 euros pour l’iPad Air 11 pouces en version Wi-Fi, 869 euros pour le modèle 13 pouces. Les versions Wi-Fi + Cellular débutent respectivement à 839 euros et 1 039 euros