23 novembre 2023 à 00h15 par La rédaction

WIFIT dévoile sa nouvelle gamme de montres connectées WiWatch à moins de 100 euros

La nouvelle marque d'appareils électroniques Wifit, vient de lancer deux montres connectées les WiWatch R1 et WiWatch S Plus. Wifit est une nouvelle société basée en France qui cherche à s'imposer sur un marché déjà bien concurrentiel. Ses montres connectées WiWatch, disponibles à un prix inférieur à 100 euros, pourraient bien faire la différence.

WiWatch R1

La montre connectée WiWatch R1 dispose d'un écran AMOLED tactile de 1,3 pouces avec une résolution : 360x360 pixels. Elle profite aussi d'une molette permettant de naviguer rapidement dans le menu. Grâce à plusieurs capteurs, la WiWatch R1 peut notamment mesurer la fréquence cardiaque, le taux de saturation d’oxygène dans le sang (SPO2), le sommeil et ses phases. Sur l’application, l’utilisateur retrouve ensuite l’historique de l’ensemble de ces données pour mesurer l’évolution de son état de forme.

La WiWatch R1 accompagne également son utilisateur dans l’enregistrement en direct et l’analyse de ses diverses activités sportives, grâce à plusieurs modes sport et à son GPS assisté.

La prise et le lancement d’appels téléphoniques est possible depuis le poignet. La conversation téléphonique peut être effectué au poignet grâce au micro et au haut-parleur. Sa batterie de 260 mAh a une autonomie de 7 jours d’autonomie en moyenne. Elle est étanche jusqu’à 10 mètres. Les fonds d’écrans sont personnalisables, notamment avec les photos personnelles de la galerie du smartphone.

WiWatch S PLUS

La montre connectée WiWatch S Plus se distingue par son écran tactile incurvé 2D de 1,75 pouces. Cette montre connectée est équipée d’une fonctionnalité de recharge rapide ; En 10 minutes de charge, elle dispose d’une journée d’autonomie. Son indice de protection IP68, ce qui signifie que la montre peut être immergé dans l'eau à une profondeur de 1,5 mètre pendant 30 minutes sans être endommagé.

La WiWatch S Plus est également équipée de capteurs identiques à la WiWatch R1. Afin d'enregister en direct et analyser les diverses activités sportives, la WiWatch S Plus offre de nombreux modes sport et intègre un GPS assisté.

Depuis le poignet, il est possible de passer et recevoir des appels téléphoniques. La conversation se déroule également au poignet, grâce au microphone et au haut-parleur intégrés. La batterie de 300 mAh offre une autonomie de 7 jours en moyenne.

Pour ces deux montres, l’utilisateur peut accéder à l’historique de l’ensemble de ses données pour mesurer l’évolution de son état de forme via l’application dédiée. Il est possible de piloter les réglages de la WiWatch, par exemple en choisissant l’écran principal d’affichage de la montre, parmi les options proposées. La partie « santé » de l’appli, regroupe l’ensemble des données enregistrées, afin de suivre l’évolution des indicateurs de l’état de forme : fréquence cardiaque, taux de saturation d’oxygène dans le sang (SPO2), durée et phases de sommeil. La partie « exercice » permet de consulter les données relatives à l’ensemble des activités sportives enregistrées (durée, calories dépensées, zones de fréquence cardiaque tracé du parcours effectué, etc.).

Les deux modèles WiWatch sont compatibles avec les smartphones Android et iOS. La WiWatch R1 et la WiWatch S Plus sont aux prix respectifs de 99,99€ et 959,99€. Elles sont disponibles sur Amazon, Boulanger, Cdiscount, Darty, Fnac et Rueducommerce.